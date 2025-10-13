Connect with us

Várzea Grande

Centro de Especialidades médicas sem internet

Publicado em

13/10/2025

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Centro de Especialidades Médicas (Postão) está sem internet devido ao um cabo rompido, afetando, temporariamente, o sistema de atendimento informatizado.

Os atendimentos, no entanto, seguem normalmente, sendo realizados de forma manual até que o serviço seja restabelecido.

A equipe técnica já foi acionada e trabalha para restabelecer o acesso à internet o mais breve possível.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Flávia Moretti reforça compromisso com saneamento e investimentos em Várzea Grande: “Estamos trabalhando”

1 hora atrás

13/10/2025

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, reafirmou o compromisso de sua gestão com a resolução dos problemas de abastecimento de água e saneamento básico no município. Segundo ela, o trabalho em andamento é de longo prazo e exige altos investimentos, mas que corre contra o tempo em prol do bem estar dos munícipes.

Em entrevista, a prefeita revelou uma série de projetos já em execução dentro do Departamento de Água e Esgoto (DAE), antes mesmo da concessão privada, que deve ser a saída para cessar a demanda.

Para isso, a Prefeitura contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que realiza um diagnóstico completo do sistema e está elaborando o Plano Municipal de Saneamento. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mato Grosso (Ager-MT) também já atua dentro do Departamento de Água e Esgoto (DAE), algo inédito na história do órgão.

“Eu prometi resolver o problema de Várzea Grande, ainda prometo e vou resolver. Não fujo da raia. O problema é que Cuiabá teve 15 anos de concessão privada. Aqui, o sistema é como um grande quebra-cabeça: precisamos ligar as redes, impulsionar com bombas de captação e estruturar o abastecimento por etapas”, explicou a prefeita.

Flávia destacou que já buscou junto ao Governo do Estado um convênio de R$ 7 milhões para aquisição de bombas adutoras, além de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de R$ 2 milhões para melhorias imediatas. “Estamos cadastrando todas as unidades consumidoras. Hoje, só 40% possuem hidrômetros — ainda restam 60% a serem instalados”, detalhou.

Atualmente, o DAE trabalha em três frentes principais:
• Melhoria no atendimento ao público, incluindo a abertura de um posto no Ganha Tempo;
• Atuação de cooperativas para reparo de vazamentos e manutenção emergencial;
• Reestruturação da rede, com investimentos em novos reservatórios e recuperação de poços artesianos.

“Captamos, tratamos e enviamos a água, mas faltavam reservatórios. Já licitamos cinco novas unidades e as obras começarão em breve. Também estamos revisando, limpando e reativando todos os poços artesianos. É uma força-tarefa de várias frentes, trabalhamos 24 horas por dia”, afirmou Flávia.

A prefeita reconhece os desafios de administrar o segundo maior município de Mato Grosso, que sofre com limitações orçamentárias e alta demanda. “Várzea Grande tem urgências em várias áreas. Tenho pautas importantes e delicadas, mas sigo focada na gestão pública. Estamos exigindo comunicação imediata entre as empresas terceirizadas, a Secretaria de Obras e o DAE, para que qualquer intervenção seja rapidamente reparada”, destacou.

Flávia também ressaltou o esforço contínuo na captação de recursos: “Peço dinheiro para todo mundo, busco todas as emendas possíveis. Dinheiro não tem carimbo — é do povo, e Várzea Grande precisa. Já recebemos cerca de R$ 3 milhões em emendas federais, além dos R$ 83 milhões conquistados no ano passado.”

No campo da educação, a prefeita informou que todas as creches com entraves jurídicos estão sendo destravadas. “Algumas já estão em obras, outras ainda passam por ajustes técnicos e legais. Mas todas serão retomadas. Nosso compromisso é com o avanço e o bem-estar da população várzea-grandense”, concluiu Flávia Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Flávia Moretti anuncia s que área do Sesi Campo será doado ao município

12 horas atrás

13/10/2025

Durante a comemoração do Dia das Crianças, realizada ontem (12) no Seis Campo, a prefeita Flávia Moretti anunciou uma importante novidade, onde a área que constitui para pratica de futebol, monitorado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), poderá ser doada à Prefeitura de Várzea Grande para a construção de um complexo esportivo.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que acompanharam um dia de muita alegria, brincadeiras, atividades recreativas, distribuição de brindes e lanches para as crianças. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, com o objetivo de proporcionar um momento especial para as famílias da região.

Segundo a prefeita, a intenção é transformar o local em um espaço moderno e acessível para a prática esportiva e atividades comunitárias e melhorar a mobilidade urbana da região, “desde o início da gestão, solicitamos a área para a Centro-Oeste Airport – COA e Anac, que para que essa área venha ser cedida a ao município de Várzea Grande. E ao envolto do aeroporto, queremos uma duplicação da via da Vila Pirineu, para continuar com a ampliação da ciclovia e entorno do aeroporto bem como essa área para termos mais incentivo ao esporte aqui dentro do Cristo Rei”, revelou Flávia Moretti.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, enfatizou o esforço da pasta para proporcionar um ambiente confortável para as crianças ac9mpanhados dos pais, “esse é o compromisso que essa gestão tem tanto com a educação como o esporte, principalmente para transformações de vidas! O Dia da Criança só vem ao encontro com todo o trabalho que nós vamos exercer. É gratificante ver que as crianças com seus pais aqui, num ambiente propício num campo aonde cabe toda nossas ações nossas atividades vai ser um dia diferente que essas crianças vão sair daqui com certeza olhando diferente nossa prefeita é nosso vice-prefeito e para toda a prefeitura”, destacou Igor.

O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, agradeceu o apoio de todos para realização do evento e comentou sobre o anúncio do Seis Campo se tornar um majestoso Complexo Esportivo para Grande Cristo Rei, “O Cristo Rei só tem a ganhar com essa força da Prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, essa região estava esquecida e a união de todos devolvemos a dignidade nesse dia tão especial”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA13/10/2025

Polícia Civil realiza operação em combate à pesca predatória em Canarana

A Polícia Civil deflagrou, na tarde deste domingo (13.10), a Operação Rede Rompida para combater a pesca predatória em Canarana....
SEGURANÇA13/10/2025

Polícia Militar prende suspeito que arremessou esposa de carro em movimento em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, na madrugada desta segunda-feira (13.10), um homem de 54 anos, suspeito de tentativa de...
SEGURANÇA13/10/2025

Apreensões de drogas em 2025 geram prejuízo de R$ 574 milhões às facções criminosas

As forças de segurança de Mato Grosso geraram um prejuízo estimado em R$ 574 milhões às facções criminosas com a...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

