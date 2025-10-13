Centro de Especialidades médicas sem internet

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, reafirmou o compromisso de sua gestão com a resolução dos problemas de abastecimento de água e saneamento básico no município. Segundo ela, o trabalho em andamento é de longo prazo e exige altos investimentos, mas que corre contra o tempo em prol do bem estar dos munícipes.

Em entrevista, a prefeita revelou uma série de projetos já em execução dentro do Departamento de Água e Esgoto (DAE), antes mesmo da concessão privada, que deve ser a saída para cessar a demanda.

Para isso, a Prefeitura contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que realiza um diagnóstico completo do sistema e está elaborando o Plano Municipal de Saneamento. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mato Grosso (Ager-MT) também já atua dentro do Departamento de Água e Esgoto (DAE), algo inédito na história do órgão.

“Eu prometi resolver o problema de Várzea Grande, ainda prometo e vou resolver. Não fujo da raia. O problema é que Cuiabá teve 15 anos de concessão privada. Aqui, o sistema é como um grande quebra-cabeça: precisamos ligar as redes, impulsionar com bombas de captação e estruturar o abastecimento por etapas”, explicou a prefeita.

Flávia destacou que já buscou junto ao Governo do Estado um convênio de R$ 7 milhões para aquisição de bombas adutoras, além de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de R$ 2 milhões para melhorias imediatas. “Estamos cadastrando todas as unidades consumidoras. Hoje, só 40% possuem hidrômetros — ainda restam 60% a serem instalados”, detalhou.

Atualmente, o DAE trabalha em três frentes principais:

• Melhoria no atendimento ao público, incluindo a abertura de um posto no Ganha Tempo;

• Atuação de cooperativas para reparo de vazamentos e manutenção emergencial;

• Reestruturação da rede, com investimentos em novos reservatórios e recuperação de poços artesianos.

“Captamos, tratamos e enviamos a água, mas faltavam reservatórios. Já licitamos cinco novas unidades e as obras começarão em breve. Também estamos revisando, limpando e reativando todos os poços artesianos. É uma força-tarefa de várias frentes, trabalhamos 24 horas por dia”, afirmou Flávia.

A prefeita reconhece os desafios de administrar o segundo maior município de Mato Grosso, que sofre com limitações orçamentárias e alta demanda. “Várzea Grande tem urgências em várias áreas. Tenho pautas importantes e delicadas, mas sigo focada na gestão pública. Estamos exigindo comunicação imediata entre as empresas terceirizadas, a Secretaria de Obras e o DAE, para que qualquer intervenção seja rapidamente reparada”, destacou.

Flávia também ressaltou o esforço contínuo na captação de recursos: “Peço dinheiro para todo mundo, busco todas as emendas possíveis. Dinheiro não tem carimbo — é do povo, e Várzea Grande precisa. Já recebemos cerca de R$ 3 milhões em emendas federais, além dos R$ 83 milhões conquistados no ano passado.”

No campo da educação, a prefeita informou que todas as creches com entraves jurídicos estão sendo destravadas. “Algumas já estão em obras, outras ainda passam por ajustes técnicos e legais. Mas todas serão retomadas. Nosso compromisso é com o avanço e o bem-estar da população várzea-grandense”, concluiu Flávia Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT