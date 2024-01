Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde alerta para o risco das subvariantes da Ômicron

A pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário de Saúde Deiver Teixeira determinou a retomada das obras do Posto de Saúde da Família do Pedra 90 III e IV. O trabalho na unidade de saúde foi paralisado pelo gabinete de intervenção do Estado durante o período em que esteve à frente da administração da saúde do município.

O secretário também realizou visita à policlínica do Pedra 90 e ouviu demandas dos servidores da unidade. Em seguida, determinou a realização de compra de materiais e entrega na unidade para suprir as demandas dos profissionais.

Além do secretário de Saúde, a visita na policlínica e no PSF contou com a presença do vereador Dídimo Vovô e do secretário-adjunto de Atenção Primária, José Ricardo Amorim. A previsão é de que as obras do PSF do bairro recomecem até o próximo sábado e o prazo de conclusão, segundo a equipe de trabalho, é de 120 dias.

“Grandes desafios a nós estão postos, prefeito Emanuel Pinheiro pediu para nós termos um cuidado especial com as pessoas, a gestão humanizada do nosso prefeito permite a nós vir aqui nos locais e fazer planejamentos significativos para a sociedade, o bairro Pedra 90 é um bairro de pessoas trabalhadoras e dedicadas e nós precisamos como poder público dar suporte para que essas pessoas tenham condições dignas de viver”, afirmou o secretário Deiver Teixeira.

O vereador Dídimo Vovô, que participou da visita no bairro, lembrou da importância da retomada da obra para toda a comunidade do Pedra 90.

“Estamos trazendo in loco para que vejam de que forma vai ser possível estar ajudando, onde vai dar melhor qualidade de vida para os moradores do Pedra 90, a gestão Emanuel Pinheiro começou essa reforma, a intervenção parou por cerca de 8 meses, e a nossa expectativa é de retomada dessa obra agora”, afirmou o vereador.

Segundo o secretário-adjunto de Atenção Primária, José Ricardo Amorim, a conclusão da obra será essencial para o retorno das equipes de saúde para o prédio do PSF e, depois disso, a ampliação dessas equipes no bairro.

“O comando do nosso secretário Deiver é para que nós retomemos todas as obras, buscando essa gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, porque os servidores das diversas unidades que foram fechadas pela intervenção ficaram lotadas em um mesmo local, então o nosso objetivo é inaugurar a unidade e trazer as equipes para cá, que é a casa deles”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT