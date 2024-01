Centro de referência para mulher é anunciado em manifesto contra violência doméstica

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência foi anunciado nesta quinta-feira (18) durante o “Manifesto por Justiça para Mulheres de Mato Grosso”, realizado na Praça Ulisses Guimarães e que contou com a participação da Secretaria Municipal da Mulher.

A secretária adjunta da Mulher, Elis Prates, foi uma das oradoras do movimento, que reuniu mais de 175 organizações, grupos, associações e instituições em sete municípios do estado. Ela aproveitou a oportunidade para destacar as ações da pasta e anunciar a entrega da obra.

“Estamos com diversas ações em prol da mulher em Cuiabá, como o próprio Espaço de Acolhimento, que é referência no país. No segundo semestre, vamos entregar o Centro de Referência, que auxiliará no combate à violência doméstica na nossa capital”, revelou.

A área de mais de 2.390,72 m² construída terá sala de recepção, atendimento, berçário, coordenação, apoio e área comum, e contará com profissionais de assistência social, advocacia, psicólogos, entre outros.

O valor da obra está avaliado em R$ 1,5 milhão, provenientes de emenda parlamentar do deputado Emanuel Pinheiro Filho, o Emanuelzinho. O Centro de Referência substituirá a Casa da Mulher Brasileira tipo III (270 m²), prevista para Cuiabá. Dessa forma, a capital será contemplada com a unidade do tipo I (3.670 m²), em outro local já definido pela equipe técnica da prefeitura e do Ministério da Mulher.

Sabrina Oliveira, uma estudante de 21 anos que participou do manifesto voltado ao protesto pelo fim dos feminicídios e casos de violência doméstica, destacou a importância das políticas de gênero apresentadas no evento.

“Fiquei muito feliz de saber desse novo espaço porque precisamos de estruturas físicas que acolham a mulher e ofereçam serviços, canais de denúncias, e assim conseguimos diminuir cada vez mais os casos que tomam conta da mídia ultimamente”, disse.

