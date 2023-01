Centro de Saúde Dom Aquino realiza ‘Dia D’ da campanha Janeiro Roxo neste sábado

O Centro de Saúde do bairro Dom Aquino, em Cuiabá, realiza neste sábado (28) o ‘Dia D’, da Campanha Janeiro Roxo, dedicado ao combate da hanseníase. A ação contará com a presença de uma profissional especialista em hansenologia para consultas, além de diversas ações. A atividade será realizada das 8h às 16h, com intervalo de uma hora para o almoço (12h às 13h). Os participantes receberão lacinhos roxos símbolo da campanha.

A programação, de responsabilidade da enfermeira Marlucy da Silva Ramos e equipe de enfermagem, contará com palestra sobre o que é a hanseníase, como se transmite, formas de tratamento, prevenção, sinais e sintomas. Além de distribuição de material gráfico sobre o assunto, com acompanhamento da médica clínico geral especialista em hanseníase, Rosângela Tizuka C. Nakamura.

Na oportunidade, estarão à disposição, aferição de pressão e glicemia, teste rápido de IST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e atualização do cartão de vacinas. E consulta com a médica Rosangêla Tizuka C. Nakamura. Também estará disponível a médica ginecologista Maria Luiza Bianchini Neves.

Os momentos de descontração ficarão por conta das atividades físicas que estão previstas.

“Tanto os pacientes que forem pela manhã como os que só poderão ir à tarde contarão com o conteúdo do evento. Ou seja, haverá a palestra nos dois períodos, bem como as demais atividades”, explicou a enfermeira Marlucy.

Vale lembrar que o diagnóstico da hanseníase é feito por um profissional médico, o tratamento é simples e acessível na rede pública de saúde, ou seja, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A coordenadora da Regional Rural, Marinete de Oliveira Ribeiro e equipe estarão participando da ação em apoio à iniciativa, sendo a enfermeira Carolina Carvalho da Silva, as técnicas de enfermagem Sulbene Maria Pereira, Edna Soares do Prado Araujo e Elaine Bomdespacho da Costa, além dos técnicos operacionais Amanda Sales Rodrigues Silva e Avani dos Santos Carvalho, a técnica Rozirene Prado Lima e o condutor de ambulância Nivaldo Junior Alt Pulquério.