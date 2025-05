Centro de Zoonoses, Vigilância Epidemiológica e Rotary Club unem forças para conscientizar sobre saúde pública

Durante a ação, foram vacinados 27 cães e 1 gato contra a raiva. A equipe do CCZ também realizou a coleta de sangue de três animais com suspeita de leishmaniose para encaminhamento laboratorial

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde de Várzea Grande, a convite do Rotary Club Distrito 4440, participou no último sábado, 17, do Multiação, que aconteceu no miniestádio Jonas Pinheiro, no bairro Vila Arthur. A iniciativa reforça o compromisso das partes com a saúde pública e o bem-estar animal.

O Rotary Club montou um stand no evento para apoiar duas importantes campanhas: a vacinação para a erradicação de doenças e a vacinação contra a raiva em animais domésticos. Para isso, solicitou à Secretaria Municipal de Saúde o apoio técnico do CCZ, além do fornecimento de vacinas, materiais e panfletos educativos.

Durante a ação, foram vacinados 27 cães e 1 gato contra a raiva. A equipe do CCZ também realizou a coleta de sangue de três animais com suspeita de leishmaniose para encaminhamento laboratorial.

A médica veterinária do CCZ, Amanda Letícia Nunes, destacou a importância desse tipo de abordagem direta com a população. “A identificação precoce é fundamental para evitar a disseminação da doença e orientar corretamente os tutores quanto às medidas de prevenção e tratamento”, afirmou.

“Essa ação representa muito mais do que apenas a vacinação dos nossos animais de estimação. Ela simboliza o compromisso com a saúde pública, a prevenção de doenças como a raiva, e o cuidado com o bem-estar animal”, destacou o superintendente de Vigilância em Saúde, José Carlos Valadares. “Ao vacinar cães e gatos, protegemos nossas famílias, nossos vizinhos e toda a cidade. Várzea Grande está presente e vigilante”, completou.

Segundo Solange Oliveira, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), além da vacinação, a equipe fez uma exposição educativa sobre animais sinantrópicos — aqueles que convivem com o ser humano, mas podem representar riscos à saúde, como ratos, baratas e escorpiões. Outro destaque foi a utilização de um microscópio óptico para que os visitantes pudessem observar larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Estamos aqui participando junto com o Rotary, vacinando contra a raiva e também promovendo a educação em saúde com a exposição dos animais sinantrópicos e larvas do Aedes”, explicou Solange.

O coordenador do Rotary Distrito 4440, Jefferson William de Oliveira, agradeceu a parceria com o Município e reforçou que ações como essas aproximam os serviços de saúde da população. “O objetivo é sempre colaborar com iniciativas que promovam qualidade de vida e prevenção às doenças.”

Já na área de vacinação humana, a equipe da Vigilância Epidemiológica, esteve presente com todos os imunizantes do calendário vacinal. Durante o evento eles aplicaram cerca de 140 doses e atenderam 82 pessoas, ao longo do dia. “Eventos como esses contribuem para que possamos chegar até a população e vacinar, uma forma de garantir a imunização de várias doenças. Esse é o nosso trabalho”, ressalta Alessandra Carreira, gerente de Vigilância Epidemiológica.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT