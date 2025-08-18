JUSTIÇA
Centro especializado da Justiça soluciona conflitos ambientais e viabiliza acordos
Demandas judiciais relacionadas à matéria ambiental em Mato Grosso podem ser solucionadas de forma rápida e consensual, por meio do Centro Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Meio Ambiente (Cejusc Ambiental). A unidade inaugurou a cultura de pacificação de conflitos relacionados ao tema no Brasil, sendo a primeira dedicada à solução de divergências, seja na fase inicial do conflito, quanto no trâmite processual.
Como atua?
Situações como desmatamento ilegal, queimadas, descarte inadequado de resíduos, ocupações irregulares, poluição, exploração irregular de recursos naturais e desentendimento entre vizinhos, como o descarte de lixo, estão entre os assuntos relacionados a questões ambientais passíveis de serem resolvidas com o auxílio do Cejusc Ambiental.
A unidade também atende conflitos relacionados à interligação à rede de esgoto e regularização de imóveis, que impactam diretamente o meio ambiente e a coletividade.
Também são atendidos procedimentos extrajudiciais encaminhados por instituições como o Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), além de processos judiciais remetidos pela Vara Especializada do Meio Ambiente (Vema) de Cuiabá e do Juizado Volante Ambiental (Juvam), sempre que houver possibilidade de autocomposição.
A jurisdição da Vema compreende os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, e, dentro desse escopo, o Cejusc Ambiental atua como instância de apoio à pacificação social e à busca por soluções consensuais, ao promover acordos que respeitam o interesse coletivo e os princípios da sustentabilidade.
Como acessar?
Os serviços do Cejusc Ambiental podem ser acessados diretamente pelas partes interessadas, por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (via sistema PJe), ou por meio de encaminhamentos institucionais, como os realizados pelo Ministério Público, Defensoria Pública e Sema.
Ao solicitar suporte do Cejusc Ambiental para solucionar o conflito, será feito o agendamento de uma sessão de conciliação ou de mediação, a qual será conduzida por um facilitador(a) capacitado. Na ocorrência de um acordo, o que for decidido entre os envolvidos é homologado pelo juízo responsável. Atualmente, o Cejusc Ambiental é coordenado pelo magistrado Antônio Horácio da Silva Neto.
O atendimento também pode ser agendado de forma presencial, na sede do Cejusc Ambiental, localizada no Complexo dos Juizados de Cuiabá.
Normativa
O Cejusc Ambiental foi criado em 2013, pela portaria n.º 307/2013-Pres, proposto pelo então titular da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá e hoje desembargador Rodrigo Roberto Curvo.
A unidade foi o primeiro Cejusc do País dedicado à solução de conflitos relacionados à matéria ambiental e consta no arquivo de Boas Práticas do Poder Judiciário, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Veja aqui
Cejusc Ambiental
Telefone: (65) 3642-4064
Celular: (65) 99333-8048
E-mail: [email protected]
Balcão Virtual: CLIQUE AQUI
Endereço: Avenida Dr. Helio Ponce de Arruda, s/n, Centro Politico Administrativo. Cuiabá-MT. CEP: 78049-944
Comissão de Mato Grosso participa do XVIII Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção
A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja-MT) participou entre os dias 14 e 16 de agosto do XXVIII Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (ENAPA), em Brasília (DF). O evento teve o objetivo de promover debates sobre os processos de adoção e as políticas públicas voltadas ao acolhimento de crianças e adolescentes.
A delegação do Judiciário estadual mato-grossense foi composta pela juíza auxiliar da CGJ-MT, Anna Paula Gomes de Freitas, que tem entre suas atribuições questões relacionada à infância e a juventude, e pelas servidoras da Ceja-MT, Aretuza Wanesa de Deus Aburad Carvalhosa, Ivone Leite Moreira Moura, Nadir dos Santos Nadaf e Onizete Monteiro Martínez.
Durante os de três dias do encontro foram realizadas rodas de conversas, palestras e atividades culturais com temas relacionados à avaliação e melhoramento dos aspectos jurídicos, sociais e emocionais que envolvem a adoção.
“O ENAPA foi uma oportunidade de nos reunirmos e discutirmos os pontos mais sensíveis da adoção no nosso país com os diversos setores envolvidos nesse processo”, pontuou a juíza auxiliar, Anna Paula Gomes.
O evento foi promovido pela Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD), em parceria com o Grupo Aconchego, e teve como tema central “Entrelaços da adoção: a Lei, o Saber e o Afeto na garantia de direitos de crianças e adolescentes”.
1ª Jornada de Diálogos Jurídicos será nesta segunda-feira (18)
A “1ª Jornada de Diálogos Jurídicos dos Ministérios Públicos” será realizada nesta segunda-feira (18), a partir das 18h, no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em celebração ao Dia do Estagiário. O evento é promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso e Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de aprofundar o conhecimento de estudantes e profissionais do Direito sobre a atuação dos diferentes ramos do Ministério Público, além de fomentar debates relevantes sobre temas que impactam a sociedade e o futuro do sistema judiciário.Fruto de uma colaboração estratégica entre as três instituições, a iniciativa demonstra o compromisso conjunto com a formação da nova geração de juristas e com o fortalecimento dos vínculos entre o Ministério Público e a comunidade acadêmica.“A parceria entre o Ceaf, representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho nesta ação pedagógica reforça nosso compromisso com a valorização dos estagiários e estudantes de Direito, bem como com o fortalecimento do Ministério Público no diálogo com a comunidade acadêmica. Sentimo-nos honrados em promover um evento tão valioso e motivador, que inspira futuros operadores do Direito e aproxima ainda mais nossas instituições da sociedade”, argumenta o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT.Mais do que uma celebração, a Jornada de Diálogos Jurídicos apresenta uma programação cuidadosamente estruturada para oferecer uma visão abrangente e atualizada da atuação do Ministério Público em temas cruciais.A mesa de abertura discutirá “O papel da Inteligência Artificial na promoção da justiça sob a ótica do Ministério Público”, tema que destaca a necessidade de adaptação do Direito às novas tecnologias. Participam do painel José Mariano de Almeida Neto (MPMT), Ricardo Pael Ardenghi (MPF-MT), Danilo Nunes Vasconcelos (MPT-MT) e Paulo Roberto Jorge do Prado (MPMT), em um debate que promete provocar reflexões profundas sobre inovação no setor jurídico.Na sequência, será abordado o tema “O enfrentamento dos Crimes Cibernéticos pelo Ministério Público”, com a presença de Fernanda Teixeira Souza Domingos (procuradora Regional da República), Fabrício Miranda Mereb (promotor de Justiça) e Leoni Carvalho Neto (promotor de Justiça). A mediação será feita por Antonio Sergio Cordeiro Piedade (procurador de Justiça), destacando o papel do MP na proteção da sociedade em um ambiente digital cada vez mais complexo.Em meio aos desafios sociais contemporâneos, o evento também trará à tona a discussão sobre a “atuação do Ministério Público contra a Escravidão Contemporânea”. Mediado por Danilo Nunes Vasconcelos (MPT-MT), o painel contará com Állysson Feitosa Torquato Scorsafava (MPT-MT), Emerson Kalif Siqueira (procurador Regional da República) e Flora Regina Camargos Pereira (auditora-Fiscal do Trabalho), com o intuito de sensibilizar e informar sobre o combate a uma das mais graves violações dos direitos humanos.Encerrando a programação, será debatido o tema “Ministérios Públicos e a Defesa do Meio Ambiente”, com Bruno Choairy Cunha de Lima (MPT-MT), Marcelo Caetano Vacchiano (MPMT) e Emerson Kalif Siqueira (procurador Regional da República), sob a mediação de Ricardo Pael Ardenghi (MPF-MT). O painel reforça o compromisso das instituições com a preservação ambiental, pauta de relevância global e local.
