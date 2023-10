Centro Judiciário de Cáceres realiza Círculo de Paz com líderes comunitários e representantes da OAB

Líderes comunitários e representantes da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cáceres participaram de um Círculo de Construção de Paz, na última sexta-feira (29 de setembro). A atividade foi promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e ocorreu no Fórum da Comarca.

A iniciativa partiu do Poder Judiciário local, que convidou os representantes para conhecerem a metodologia. Os círculos de paz são uma ferramenta da Justiça Restaurativa, que consistem na criação de um espaço seguro para reflexão e troca de experiências que, de forma orientada, permite a construção de relacionamentos, a tomada de decisões e resolução de conflitos de forma eficiente.

Tendo em vista que esse foi o primeiro contato dos participantes com o processo circular, a opção foi pela realização de um Círculo de Apresentação. Esse modelo prima por esclarecer como funciona a metodologia, as etapas e o propósito.

A condução da atividade ficou a cargo das facilitadoras, Veronice Cardi e Adriana Del Castanhel, que escolheram como tema o autocuidado.

Veronice, que é psicóloga credenciada no Cejusc de Lucas do Rio Verde, ressaltou a importância de disseminar os círculos de paz em todas as esferas. “Na sociedade atual, com as crises sociais e emocionais que vivenciamos, poder plantar essa sementinha da paz é muito importante”.

Apesar de não conhecerem o processo, a facilitadora avalia que foi grande o engajamento dos participantes. “Como a proposta era um Círculo de Apresentação, muitos acreditaram que só conheceriam o método e não que participariam efetivamente. Mas eles saíram de lá animados para disseminar a proposta dos círculos e manifestaram interesse em participar novamente”, explicou.

Essa foi a primeira vez que Luiz Camilo Nunes, representante da OAB, teve contato com a ferramenta. Ele se interessou pela proposta de ser um espaço que favorece o diálogo e a reflexão, criando empatia e, consequentemente, diminuindo conflitos. “Achei um método muito interessante, pois resolve os problemas levados por cada um na roda, de forma participativa. Todos podem contribuir com o outro”, acrescentou.

Os círculos são movimentados, principalmente, pelas histórias de vida compartilhadas, que convergem para um consenso ou que resultam em múltiplas possibilidades de análise sobre o assunto em questão.

Para assegurar a participação democrática, baseada na horizontalidade das relações, a metodologia é composta por cinco elementos: as cerimônias de abertura e fechamento, que representam um convite ao desligamento das preocupações externas durante o período e celebram o esforço do grupo que se permitiu a vivenciar os desafios propostos pela dinâmica; as orientações que garantem a criação de um espaço seguro para a expressão autêntica e o alinhamento das expectativas; o objeto da palavra, que passa por todos os participantes da roda sequencialmente transferindo o direito de fala àquele que está em sua posse; o facilitador, que é responsável por orientar todo o processo; e o processo decisório ou consensual, nos casos em que o círculo tem como propósito uma tomada de decisão que atenda às necessidades dos participantes.

Para o advogado, o método é de grande valia no dia a dia da profissão no campo do Direito. “Acredito que o dialogo, nos dias atuais, está cada vez mais precário e a proposta de mostrar suas fragilidades cria empatia entre as pessoas e, consequentemente, diminui os conflitos. Assim é de grande valia a aplicação do método nos conflitos judiciais”, concluiu.

Adellisses Magalhães

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT