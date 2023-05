Centro Pop celebra um ano de reabertura nesta quarta-feira (31) com programação especial

As ações de melhorias na estrutura do Terminal Urbanos do CPA I seguem em plena execução. Coordenado pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), o trabalho abrange, neste momento, a recuperação do telhado. A previsão é de que esta etapa seja concluída em até 120 dias.

Antes de iniciar o procedimento, o telhado passou por uma avaliação técnica da equipe de engenharia da Limpurb, responsável por definir quais serviços eram precisos para a restauração completa da cobertura. A atuação ocorre sem a necessidade de suspensão do funcionamento do terminal, mas mantendo todas as medidas de segurança.

O projeto contempla a execução de reparo nas telhas danificadas, com substituição daquelas que não podem ser recuperadas, aplicação de manta térmica em toda extensão da cobertura, instalação de rufo, limpeza e troca das calhas. O diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, explica que a operação no local foi determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

“É uma estrutura de mais de 25 anos que, periodicamente, precisa receber esse tipo de manutenção. Portanto, como estabelecido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, nossa atuação no Terminal do CPA I é completa, pois queremos garantir que o usuário do transporte público tenha uma maior segurança e conforto ao utilizar o espaço”, relata Júnior Leite.

O planejamento de melhorias é executado também em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Além da recuperação do telhado, já foram realizadas as atividades de instalação de iluminação de LED, poda de árvore, tapa-buraco na área interna da estrutura e também nas vias laterais.

O Terminal Urbano do CPA I também conta com serviço diário de limpeza, que é realizado por equipes que atuam em três turnos. A iniciativa faz parte de um Termo de Cooperação assinado com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que transferiu a zeladoria dos terminais do CPA I e CPA III, e das estações Alencastro, Bispo Dom José e Ipiranga para empresa pública.

