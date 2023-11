Cerca de 100 atletas de MT viajam a São Paulo para Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo

Cerca de 100 atletas irão representar Mato Grosso no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, entre os dias 23 e 26 de novembro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Composta por esportistas de várias cidades mato-grossenses, a equipe saiu de Cuiabá nessa terça-feira (21.11) em um transporte custeado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A competição abrange as categorias Juvenil, Adulto e Master, neste período. Nos dias 2 e 3 de dezembro, o mundial envolve disputas Kids, com participação de mais uma equipe mato-grossense, que conta também com o apoio do Governo do Estado para a viagem. As duas competições são realizadas pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo (CBJJE).

“Agradeço o apoio do Governo do Estado, o empenho e o compromisso do secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves, e do adjunto, David Moura, para garantir esse transporte. É uma ajuda fundamental, principalmente para os atletas com menos condições financeiras”, afirmou o presidente da Federação de Jiu Jitsu Esportivo de Mato Grosso, Paulo César Venâncio.

Ainda de acordo com Venâncio, a 4º Etapa do Campeonato Estadual, realizada no início de novembro em Cuiabá, serviu como seletiva para o Campeonato Mundial. “Essa seletiva foi muito importante pois através dela os primeiros colocados garantiram a vagas para o Mundial e o direito a esses ônibus exclusivos para a equipe”.

A equipe Mato Grosso é composta por atletas de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Cáceres, Alto Garças, Barra do Garças, São José do Rio Claro, Jaciara, Juscimeira, Alta Floresta, Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Água Boa, Juína, Diamantino, Sapezal, Ouro Branco, Diamantino, Comodoro, São José dos Quatro Marcos, Tesouro e Itiquira.

Além de premiações individuais por atleta, o Campeonato Mundial Jiu Jitsu Esportivo inclui pontuação por equipe.