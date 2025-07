Cerca de 300 motociclistas recebem atendimento gratuito em evento da Semob

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Ordem Pública, debateu, nessa quinta-feira (24), a construção de um termo de cooperação técnica voltado ao combate a incêndios urbanos e à invasão de áreas públicas. A iniciativa tem como objetivo aprimorar o atendimento à população e garantir mais agilidade nas ações de fiscalização e resposta a ocorrências.

A reunião foi realizada no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e contou com a presença do secretário adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel Alessandro Borges Ferreira; da secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares; e do superintendente do Ciosp, tenente-coronel PM Wangles dos Santos Lino.

Segundo o secretário adjunto especial de Defesa Civil de Cuiabá, coronel Alessandro Borge, esse termo de cooperação vai facilitar o fluxo de informações no Ciosp, organizando as ocorrências e denúncias e, consequentemente, facilitando nosso trabalho de fiscalização e responsabilização.

“Esclareço que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso será responsável pelo atendimento às ocorrências de queimadas urbanas, enquanto a Defesa Civil ficará encarregada da vistoria, elaboração do relatório e responsabilização dos infratores. Por isso, precisamos desse fluxograma de informações para o encaminhamento das denúncias e o atendimento dessas emergências. Esse alinhamento com o aparato do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, vai sistematizar as informações e melhorar os resultados”, explicou o secretário.

A proposta define um novo fluxo para o atendimento das denúncias encaminhadas ao Ciosp, estabelecendo que os chamados relacionados a queimadas urbanas sejam direcionados diretamente à Defesa Civil Municipal, enquanto as denúncias de invasão de áreas públicas urbanas fiquem sob a responsabilidade da Secretaria de Ordem Pública. A medida busca evitar a duplicidade de esforços e otimizar a atuação dos órgãos envolvidos.

Para o superintendente do Ciosp, a integração entre município e Estado representa um ganho significativo para a sociedade cuiabana, principalmente em relação ao tempo de resposta às ocorrências. “Recebemos com muita alegria a proposta da Prefeitura de Cuiabá. A parceria será analisada pelos secretários estaduais e, estando com a documentação adequada, certamente avançará. Será um grande avanço para o cidadão, que passará a contar com um atendimento mais rápido e eficiente”, afirmou o tenente-coronel Wangles.

A reunião também contou com a presença do diretor da Defesa Civil, capitão do Corpo de Bombeiros Marcelo Rodrigues de Cerqueira; do assessor executivo da Secretaria de Ordem Pública, Jean Michell da Silva Cardoso; da diretora de Atividades Ambientais e Urbanísticas, Kelly Barros; e da coordenadora técnica de Fiscalização Ambiental e Postura, Verônica Ten Caten.

#PraCegoVer

A foto mostra o momento da reunião no Ciosp entre a equipe da Defesa Civil de Cuiabá, Ordem Pública e da Segurança Pública Estadual.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT