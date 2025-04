Cerca de 50 expositores devem participar da 4ª Feira da Agricultura Familiar

13/04/2025

6ª Corrida do Legislativo da Câmara de Cuiabá tem mais de 400 atletas PCDs e idosos

Além da garoa, a 6ª edição da Corrida do Legislativo ficou marcada pela acessibilidade e inclusão. Mais de 400 atletas, entre pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, participaram do evento. O percurso de 7,5 km, com largada em frente à Câmara de Cuiabá, não foi desafio para esses exemplos de superação. A corrida ocorreu na manhã deste domingo (13).

Idealizador da corrida, o vereador Chico 2000 (PL) parabeniza a Casa de Leis pelo incentivo a essas pessoas na prática do esporte.

“É um dos pontos primordiais desta corrida. A Câmara não pode ficar fora desse movimento, dessa atividade esportiva. A Casa precisa estar incentivando cada vez mais. Nós tivemos mais de 70 pessoas com deficiência inscritas. Foi recorde nesta prova. Tivemos mais de 300 pessoas idosas inscritas, outro recorde. Então, assim, é uma prova que todos ganham. Ganham as pessoas pela oportunidade de praticar o esporte com segurança. Estamos felizes, satisfeitos com o resultado e, naturalmente, melhorando a cada nova corrida”, destacou Chico.

Vencedor da categoria deficiente visual, Guilherme Assunção, levou a medalha pela terceira vez. O atleta corre há cinco anos e a paixão pela corrida veio através de outro esporte, o boxe.

“Foi uma excelente prova. É a terceira edição que eu ganho na categoria PCD. Sou atleta há mais de cinco anos. Venho representando a categoria há bastante tempo. Ganhei três vezes na corrida de Race. Eu fazia boxe, aí tinha que correr para manter um condicionamento físico, e aí, eu acabei me apaixonando pela corrida. Fiz uma primeira prova que foi a Rota Extreme, e aí me apaixonei e continuei correndo, e aí vim tendo um bom resultado”, disse Guilherme.

A idade também não foi empecilho para quem ama a atividade física. Dona Maria do Carmo Ferreira, 86 anos, participa da corrida desde a primeira edição, e nem o percurso para ela é motivo de desistência.

“Comecei a correr com 10 anos de idade. Peguei o gosto pela corrida e, graças a Deus, estou com 86 anos e estou correndo em todas. Aproveito para convidar os jovens, as idosas a praticar esporte, porque a corrida é estilo de vida. Não fique tomando remédio. O percurso da corrida é bom, é ótimo, é só querer e gostar, porque está no sangue”, enfatizou Maria.

Aos 72 anos, Enoque Antônio da Silva representa que o esporte e a qualidade de vida andam juntos. Nem o percurso, com muitas subidas, foi obstáculo para esse senhor.

“Corro há 10 anos e se não tiver uns obstáculos, umas subidas, a gente não se fortalece. E digo para a galera mais jovem, comecem a mudar, para ter uma vida mais saudável. Nunca é tarde para começar”, pontuou.

Daniel Santos, 30 anos, viu sua vida mudar após ficar em uma cadeira de rodas. Ele encarou o desafio e viu a necessidade de se movimentar e se adaptar à sua nova realidade. Com incentivo da família, hoje corre e faz parte de um time de basquete para cadeirantes.

“Eu sempre fui praticante de esporte. Antes de acontecer isso comigo, eu era jogador de futebol, e hoje, na cadeira de rodas, descobri que a gente não para na vida esportiva. Foi quando entrei para a corrida de rua e o basquete de cadeira de rodas. E o que me motivou foi a minha família, que sempre me fez continuar focado no objetivo”, disse Daniel.

Inclusão foi a definição dada pela presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL).

“Exatamente. Hoje, na sexta corrida do Legislativo, é a Câmara em Movimento. Ela promove a união do esporte, saúde, cidadania e inclusão. Principalmente inclusão. E estou muito feliz por isso, porque hoje temos um grande número de pessoas participando dessa corrida”, finalizou Paula.

Colocação geral PCD (masculino)

1º lugar: Guilherme Assunção

2º lugar: Adilson Henrique Rodrigues de Castro

3º lugar: Marcos Antônio André de Araújo

Colocação geral PCD (feminino)

1º lugar: Mariana Pontes de Sousa Santos

2º lugar: Inara Andrade de Albuquerque

3º lugar: Maria Teresa de Almeida

