Cerca de cinco mil pessoas comparecem ao espaço ‘FanFest- Circuito Cultural 2022’ durante o jogo das oitavas de final do Brasil

O quarto jogo da seleção brasileira da Copa do Mundo atraiu a torcida em peso, na segunda-feira (5), no Fan Fest Cuiabá Copa Qatar 2022. Com a vitória do Brasil contra a Coréia do Sul por 4×1, a vibração foi geral no Parque de Exposições da Acrimat, local escolhido para a realização do evento.

A Prefeitura de Cuiabá disponibiliza o maior telão do estado de Mato Grosso, no tamanho de 8×4 metros para transmitir os jogos. Além de torcer para o Brasil, o público presente no Fan Fest também pode aproveitar as apresentações musicais. O evento é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá.

Segundo o casal de professores que residem no bairro Pedra 90, Daiane Meneses, 33 anos e João Arruda, 39 anos, o evento está bem organizado e acolhedor. “O ambiente é agradável e tranquilo para trazer a família. Estamos gostando e queremos ficar até as apresentações musicais, pois acompanhamos o trabalho dos artistas e gostamos muito. Estamos também confiantes que o Brasil vai se tornar hexacampeão”, disseram.

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluísio Leite, o Fan Fest é um evento que gera emprego, renda e trabalho. “São eventos como esse que aquece a economia do município. Estamos felizes porque a população cuiabana compareceu e esperamos que continue com grande público nos outros dias de jogos. Preparamos tudo com muito carinho a pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, que quer proporcionar conforto e lazer aos torcedores”, revelou.

“O Brasil passou por momentos difíceis por conta da pandemia do Covid, e a Copa do Mundo significa retomar a autoestima do povo brasileiro, pois o futebol é um bom momento para unir as pessoas, principalmente no Fan Fest, onde tem policiamento, segurança particular, equipe de socorristas, ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e comercialização de variados alimentos”, completou o secretário.

Para o comerciante Ronaldo Freire, que atua com uma equipe de 20 funcionários na comercialização de alimentos, no evento, as vendas estão bem satisfatórias. “A expectativa é boa com o Fan Fest. O número de pessoas é satisfatório, traz lazer para a comunidade e fomenta as famílias que trabalham com a venda de alimentos e bebidas”, enfatizou.

A cabeleireira Aline Melo, 31 anos, do município de Nossa Senhora do Livramento (distante a 39 km de Cuiabá), veio com o marido e os filhos de 1, 3 e 14 anos para o Fan Fest. “Eu trouxe até cadeiras para as crianças, porque quero curtir os shows. Gosto muito de lambadão e dos músicos que estão tocando. Ainda mais agora com o resultado do jogo, a animação é total”, ressaltou.

A babá, Ana Paula Araújo, 27 anos, do bairro Tijucal, destacou a importância do Fan Fest. “A programação é bem atrativa, se não existisse esse evento acessível, com entrada franca, acho que estaria assistindo ao jogo em casa”, relatou.

Na opinião da gastrônoma Eugenia Silva, 42 anos, do bairro Areão, o Fan Fest superou a expectativa. “Resolvi vir aqui a convite de amigos, estou gostando muito. Tudo perfeito e bem organizado. Meu palpite foi de 4×0 para o Brasil, quase acertei o placar”, contou.

O Subtenente da PM, Do Carmo, destacou que o policiamento está bem distribuído para garantir a segurança do público presente. “Estamos atuando com rondas nas áreas interna e externa do evento, com motocicleta, viaturas e cavalaria. Totalizado uma média de 30 policiais”, informou.

Conforme, Aldenir da Silva, que atua na coordenação da equipe musical da Charanga Mestre Cachaça, este é o primeiro Fan Fest que os músicos atuam. “Estamos acostumados com eventos esportivos, já nos apresentamos na Arena Pantanal, Estádio Dutrinha e outros, mas quando recebemos o convite da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer ficamos honrados, e prometemos animar a torcida nos dias de jogos do Brasil. Agradeço a oportunidade que a Prefeitura Municipal oferece aos artistas locais”, pontuou.

Cuiabá é uma das cinco capitais brasileiras selecionadas e autorizadas pela FIFA a disponibilizar um espaço cultural para a transmissão dos jogos. O evento contou com a animação dos artistas regionais Matheuzinho Sucessinho, Banda Scort Som, e DJ Lucas Fetter.

O próximo jogo acontecerá na sexta-feira (9), Brasil, contra a Croácia. A entrada é franca. A estrutura conta com telão de LED com imagem de excelência, espaço 100% coberto, som de qualidade, amplo estacionamento e praça de alimentação.