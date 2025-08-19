Cerca de mil estudantes participam de palestras sobre meio ambiente em Sinop

Aproximadamente mil estudantes de Sinop participaram, nesta segunda-feira (18), de palestras educativas sobre meio ambiente promovidas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS). A ação ocorreu nas escolas Municipal de Educação Básica (EMEB) Simão Flach, Estadual Rene Menezes e Colégio Regina Pacis, com atividades nos períodos matutino e vespertino.

O trabalho é resultado de uma parceria entre a SMMADS, Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros, Águas de Sinop, Diretoria Regional de Educação (DRE), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Associação de Apicultores e as próprias escolas. O objetivo é sensibilizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação ambiental e incentivar a formação de novos defensores da natureza.

De acordo com o coordenador de Educação Ambiental do município, Sérgio Corbelino, a iniciativa busca despertar uma consciência sustentável nas novas gerações. “Trabalhar sobre o meio ambiente é uma ação essencial para proporcionar mais qualidade de vida no nosso município. Informamos, orientamos e formamos novos protetores ambientais, pois é da base que surgem as mudanças. Temos certeza de que esse trabalho refletirá em uma população mais consciente sobre a importância ambiental em Sinop, no estado e em toda a região”, destacou.

Entre as palestras realizadas, os temas abordaram queimadas, biodiversidade e cuidados com os animais silvestres do Parque Florestal. O capitão Anderson Amaral, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, explicou que a prevenção às queimadas deve ser compreendida como responsabilidade coletiva. “Abordamos sobre o período proibitivo de queimadas, os riscos e consequências do uso irregular do fogo, tanto para as pessoas quanto para a fauna e flora, além das consequências jurídicas caso as pessoas sejam flagradas utilizando fogo de forma irregular. Esse compartilhamento de informações é importante, pois forma jovens conscientes e preparados para contribuir com a sociedade”, disse.

Já a professora mestre, Karolyna Luz, trabalhou o tema biodiversidade com estudantes da Emeb. Simão Flach. Ela explicou como a diversidade de espécies garante equilíbrio ambiental e afeta diretamente a alimentação humana. “Mostrei a relação entre polinizadores, plantas e animais, reforçando como a biodiversidade mantém o ciclo natural de reprodução e sobrevivência. Esse entendimento é fundamental para que as crianças percebam a ligação entre o ambiente natural e a nossa alimentação diária”, relatou.

No Colégio Regina Pacis, a professora doutora Elaine Dione, da UFMT, ministrou a palestra sobre os animais do Parque Florestal. Ela destacou a importância de observar os elementos da natureza sem interferir negativamente. “As crianças compreenderam que alimentar animais silvestres não contribui para a saúde deles e que o parque é um espaço de contemplação e aprendizado. Houve grande participação e interesse, o que mostra a relevância do tema”, explicou.

O coordenador de Educação Ambiental reforçou que as atividades envolvem não apenas informação, mas também estímulo à prática cidadã. Segundo ele, a continuidade do projeto é essencial para consolidar a consciência ambiental. “É um trabalho de médio e longo prazo e acreditamos que, ao final da gestão, teremos pessoas mais engajadas e multiplicadoras dessa causa”, completou.

A programação segue durante a semana. Nesta quarta-feira (20), a Emeb. Aleixo Schinatto recebe a palestra “Abelhas e sua importância ao biossistema”, às 8h e às 14h30, em parceria com a Associação de Apicultores. Na quinta-feira (21), a Emeb. Jurandir de Mesquita recebe a palestra “Saneamento básico e sua importância para o meio ambiente”, também às 8h e às 14h30, em parceria com a empresa Águas de Sinop. Ainda na quinta, a Emeb. de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner recebe a palestra “Os animais, seus cuidados e alimentação no Parque Florestal”, em parceria com a UFMT.