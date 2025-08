Cerest Cuiabá: conheça a atuação do órgão e quando procurar seus serviços

O Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador da Baixada Cuiabana (Cerest Cuiabá) é um serviço especializado voltado à promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles do setor público ou privado, urbanos ou rurais, com ou sem carteira assinada. O órgão é vinculado à Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e faz parte da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENASTT).

A atuação do Cerest vai muito além do atendimento ambulatorial. O serviço desenvolve ações estratégicas de vigilância em saúde do trabalhador, em parceria com outros setores da rede pública, com foco na prevenção de doenças e agravos relacionados ao ambiente de trabalho. Está inserido na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e articula-se com as demais vigilâncias do município, promovendo ações conjuntas de inspeção, orientação, capacitação e investigação de casos de maior complexidade.

Quando procurar o Cerest?

Trabalhadores que apresentam sintomas ou condições de saúde que possam estar relacionadas ao trabalho podem e devem buscar atendimento por meio da rede SUS. Atualmente, o encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde por meio do Sistema de Regulação (SISREG). Após a avaliação da equipe do Cerest, caso seja constatado o nexo entre a atividade profissional e o adoecimento, o trabalhador será acompanhado e, se necessário, encaminhado para outros serviços especializados.

“Nosso papel vai muito além do atendimento individual. Atuamos de forma técnica e pedagógica, orientando unidades de saúde, investigando ambientes de trabalho, realizando ações de vigilância e oferecendo apoio técnico às equipes do SUS. O objetivo é garantir que a saúde do trabalhador seja tratada com a integralidade e a atenção que merece”, destaca Silvana Maria Ribeiro, diretora da Vigilância em Saúde de Cuiabá.

O Cerest realiza ações nos 11 municípios da Baixada Cuiabana, com foco em três áreas específicas:

• Vigilância em Ambientes e Processos de Trabalho (VAPT);

• Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA);

• Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador (VESAT).

Mesmo não tendo poder de autuação, o órgão pode emitir relatórios técnicos orientativos em casos de denúncias, além de elaborar perfis epidemiológicos e promover oficinas de capacitação e apoio matricial às equipes da Atenção Primária à Saúde.

Equipe Multidisciplinar

A equipe do Cerest Cuiabá é formada por profissionais de diversas áreas: médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos em segurança do trabalho, além da equipe administrativa – todos comprometidos em garantir atendimento qualificado ao trabalhador.

Onde fica e como entrar em contato

O Cerest está localizado na Rua Rui Barbosa, nº 560, Bairro Goiabeiras – Cuiabá/MT (próximo ao Tennis Company).

Telefone e WhatsApp: (65) 3318-6080. Além do atendimento e das ações de campo, o órgão também disponibiliza materiais informativos com orientações sobre as principais doenças relacionadas ao trabalho, grupos de risco e sintomas clínicos, reforçando a importância da informação como forma de prevenção.

O Cerest é um importante aliado da saúde do trabalhador. Conhecer seus serviços e saber quando acioná-lo pode fazer toda a diferença na prevenção de agravos e na promoção de ambientes laborais mais seguros e saudáveis.

#PraCegoVer

A imagem mostra um grupo de servidores que fazem parte do CEREST, tema abordado no texto. Na imagem, há uma mesa grande à frente do grupo, que está todo posicionado em pé para o retrato.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT