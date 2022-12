Certidão de óbito mostra causas da morte de Pelé 

O metrô de São Paulo vai operar de forma ininterrupta amanhã (31) no último dia do ano. Três estações da linha Verde (Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp) e duas da linha Amarela (Paulista e Higienópolis-Mackenzie), que operam nas proximidades da Avenida Paulista, estarão abertas durante toda a noite. A estação Consolação, que fica mais perto do palco dos shows do réveillon, será fechada a partir das 16h de sábado. A companhia indica que os bilhetes sejam comprados com antecedência.

As demais estações das linhas Azul, Verde, Vermelha, Prata, Amarela e Lilás funcionarão com embarque e desembarque até as 2h e, após esse horário, somente para desembarque. Elas voltam a funcionar normalmente às 4h40.

A circulação de trens das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá operação normal no dia 31. Na madrugada de domingo (1º), as estações ficarão abertas apenas para desembarque para quem vem das estações de transferência, com destinos Jundiaí (Linha 7), Rio Grande da Serra (Linha 10), Estudantes (Linha 11), Calmon Viana (Linha 12) e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13).

As linhas 8 e 9, administradas pela Via Mobilidade, vão operar 24 horas para embarque e desembarque nas estações de transferência (Pinheiros, Santo Amaro e Barra Funda). As demais estações funcionarão apenas o desembarque após as 2h.

Os ônibus intermunicipais, que ligam a capital aos municípios da região metropolitana, terão operação semelhante a um domingo. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a demanda de passageiros será monitorada para que sejam ofertadas mais viagens, caso seja necessário.

Festa na Paulista

Após dois anos, a Avenida Paulista volta a receber a tradicional festa de réveillon, que terá como tema “O Momento do Reencontro”. Cerca de dois milhões de pessoas são esperadas no evento que deve movimentar mais de R$ 450 milhões na cidade.

Além da queima de fogos silenciosos, a virada paulistana terá shows da cantora Fafá de Belém, do padre Fábio de Melo com Ziza Fernandes, do rapper Xamã, do cantor Tierry, do sertanejo Leonardo e da escola de samba Mancha Verde.

O palco começou a ser montado pela SPTuris, empresa da prefeitura de São Paulo, no dia 21. A estrutura, que será desmontada até o dia 3 de janeiro, foi instalada entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. Ela terá 16 metros de largura, 20 de profundidade e oito de altura, maior que nos anos anteriores.