CES realiza palestras e oferta meios para o efetivo planejamento familiar

“As pessoas têm direito ao acesso a métodos contraceptivos nos serviços de saúde e isso implica também em orientações adequadas. É um direito resguardado por lei”

O Centro de Especialidades em Saúde (CES) – também conhecido por Postão – realiza todas as quartas e quintas-feiras, palestras voltadas às mulheres que buscam orientações de métodos contraceptivos, gravidez, parto, puerpério e informações voltadas ao planejamento familiar. As palestras são ministradas por uma equipe multiprofissional da saúde e começa, precisamente, às 7h da manhã e dura em torno de uma hora e meia.

Como explica a enfermeira Gislane Fontes da Silva, é necessário que os pacientes cheguem meia hora antes de começar a reunião, uma vez que a porta do espaço, dedicado às palestras, se fecham às 7h e, só abrem com o término da reunião. “Essa medida é necessária para que as pacientes não percam a atenção e os profissionais não se percam nas orientações”.

A enfermeira explica ainda que as pacientes são orientadas, pelos profissionais da Regulação, que ligam e agendam as palestras, a chegaram no horário estimado justamente para terem todas as informações necessárias para o planejamento familiar. “É um momento de orientação e todos os profissionais que ministram as palestras elaboram ações educativas no sentido de fortalecer os direitos sexuais e reprodutivos, na promoção da vivência da sexualidade de forma saudável, na garantia do direito de ter ou não filhos, métodos contraceptivos e planejamento familiar”.

A gerente do Centro de Especialidades em Saúde, Ângela Assunção, lembra que o planejamento familiar é um direito resguardado por lei. “As pessoas têm o direito ao acesso a métodos contraceptivos nos serviços de saúde e isso implica também em orientações adequadas. O Centro de Especialidade em Saúde oferece esse serviço e tantos outros voltados à saúde da família”.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, destaca que todo o indivíduo tem de ter conhecimento de sua vida, de seus desejos, de suas vontades, de suas condições físicas e psicológicas e tudo isso interfere diretamente na criação de um filho. “Quando uma pessoa decide que não pode e não quer mais engravidar ela leva tudo isso em consideração, então é muito importante, que as pessoas quando têm essa tomada de decisão encontrem no serviço público o acolhimento necessário”.

A gestora destacou também que o Centro de Especialidades em Saúde realiza vasectomia, laqueadura, oferta de DIU e métodos contraceptivos para que os desejos e sonhos dessas famílias sejam de fato realizados.

