Cezinha acompanha serviços da concessionária de água no Altos da Serra I

09/08/2023

Câmara vai realizar sessão solene em homenagem ao Dia dos Advogados

A Câmara Municipal de Cuiabá, realiza na noite desta quarta-feira (09.08), às 19h, sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado. A homenagem partiu do vereador Demilson Nogueira (PP) e terá participação do presidente Chico 2000 (PL).

Durante a sessão serão entregues Moções de Aplausos para os profissionais da área. O Dia do Advogado é celebrado todos os anos no dia 11 de agosto. Data em que foram criados os primeiros cursos de Direito no Brasil: na Universidade de São Paulo (USP) e a Faculdade de Olinda, em Pernambuco.

Demilson que vai homenagear mais de 20 advogados com a Moção de Aplausos, e o presidente Chico 2000 (PL), também deve entregar mais de 80 Moções de Aplausos aos profissionais do Direito.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá