CFM autoriza médicos a fazerem propaganda em redes sociais

O MT Hemocentro realizará coletas de sangue neste sábado (16.09), das 7h30 às 12h, em celebração ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, comemorado nessa data. O objetivo da ação é cadastrar novos doadores no Estado e, consequentemente, aumentar a chance de vida de quem aguarda pelo transplante no país.

O agendamento para a doação deve ser realizado por este link. Conforme a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, para se cadastrar como um doador voluntário, é necessário ter entre 18 e 35 anos, apresentar documento oficial com foto, não possuir doenças hematológicas ou neoplásicas e não ter doenças infecciosas ou do sistema imunológico.

Durante o cadastro no Hemocentro, é feita coleta de 5 ml de sangue. Após isso, o nome do doador é lançado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Depois, ele aguarda a convocação – que só ocorre após a compatibilidade com um receptor. É importante manter os dados de cadastro atualizados.

“A doação de medula óssea é um ato de solidariedade e pode ajudar pacientes que têm o transplante como única chance de cura. Se você quer e pode doar medula óssea, faça o seu cadastro junto ao MT Hemocentro e salve vidas”, enfatizou a diretora da unidade especializada.

A medula óssea é usada para o transplante em pacientes que são acometidos por doenças como aplasias de medula óssea, alguns tipos específicos de leucemia, câncer, anemias e linfomas (doença que surge quando as células do nosso sistema linfático sofrem transformações, inclusive cancerígenas).

Doação de sangue

Além de se cadastrar para ser doador de medula óssea, a população também poderá fazer doação de sangue.

“Estaremos abertos no sábado para cadastrar doadores voluntários de medula óssea e também para coletar sangue, pois seguimos na missão de salvar a vida das pessoas que estão hospitalizadas ou que precisam da bolsa de sangue para tratamento médico”, explica Gian.

Embora haja a necessidade de todos os tipos sanguíneos, no momento a maior carência é pelos tipos negativos A-, AB-, B- e O-, além do tipo O+.

O Ministério da Saúde recomenda que o doador compareça à unidade portando um documento oficial com foto, tenha mais de 51 quilos, esteja em bom estado de saúde e tenha uma alimentação saudável. Os candidatos precisam ter idades entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias e nunca devem doar sangue em jejum.

Homens podem fazer até quatro doações anuais, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com um intervalo de três meses.

Em cada coleta é retirado um volume aproximado de até 450 ml de sangue. Recomenda-se, nas primeiras horas pós-doação, descanso e evitar atividade física e ingestão de bebida alcoólica.

Serviço

Além do link de agendamento, as doações podem ser agendadas por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e WhatsApp (65) 98433-0624. A sede do MT-Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá.

O funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30.