CGE abre inscrições para o II Encontro Mato-grossense de Controle Interno

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso está com as inscrições abertas para o II Encontro Mato-grossense de Controle Interno, que será realizado no dia 30 de outubro, das 8h às 17h, em Cuiabá. Nesta edição, o evento terá como tema “Controle Interno Estratégico: Governança, Riscos e Integridade” e reunirá servidores estaduais e municipais, auditores, controladores e especialistas de todo o país para discutir os avanços, desafios e inovações na área de controle interno da administração pública.

A iniciativa integra as ações previstas no Plano Plurianual (PPA) e no planejamento estratégico da CGE, com o objetivo de fortalecer os sistemas de controle interno do Estado e dos municípios, fomentar a cooperação entre os órgãos, aperfeiçoar a atuação das Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis) e assessorias e melhorar a qualidade das auditorias realizadas pela Controladoria.

A programação do evento contará com a palestra de abertura do auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Rafael Bittencourt, que vai discutir “Aplicações e Limitações da Inteligência Artificial Generativa no Controle Interno”, apresentando como a tecnologia pode contribuir para a modernização das práticas de controle.

Em seguida, o gerente Executivo de Auditoria da Controladoria-Geral da Paraíba (CGE-PB), Rodolfo Serrano, abordará “Tendências e Desafios da Auditoria Interna Governamental”, trazendo uma perspectiva sobre as novas demandas e responsabilidades das unidades de auditoria no setor público.

No período vespertino o coordenador de Auditoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Diocesio Sant’ana, tratará do tema “Comunicação Não Violenta em Auditoria”, destacando a importância das relações interpessoais no processo de auditoria.

Logo depois, a Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-geral do Distrito Federal (CG-DF), Cecília Fonseca, apresentará a palestra “GovNova DF – Modelo de Governança Pública com Foco em Inovação”.

E encerrando a programação, o controlador-geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, abordará o tema “O Controle Interno como Pilar Estratégico de Confiança na Administração Pública”.

O encontro será um espaço de troca de experiências, atualização técnica e integração entre profissionais que atuam na promoção da boa governança, na gestão de riscos e no fortalecimento dos mecanismos de integridade e controle na administração pública mato-grossense.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

