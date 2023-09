CGE e OAB discutem medidas para combater a violência contra mulheres

Nesta quarta-feira (13), o Programa Corregedoria Participativa criou oportunidade para magistrados e servidores da Comarca de Nova Xavantina (a 645 km a leste de Cuiabá) dialogarem pessoalmente com o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva e comitiva, composta pelos juízes-auxiliares Emerson Cajango e Christiane da Costa Marques, coordenador da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), Flávio Paiva além de servidores da CGJ. Nesta quarta-feira (13), o Programa Corregedoria Participativa criou oportunidade para magistrados e servidores da Comarca de Nova Xavantina (a 645 km a leste de Cuiabá) dialogarem pessoalmente com o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva e comitiva, composta pelos juízes-auxiliares Emerson Cajango e Christiane da Costa Marques, coordenador da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), Flávio Paiva além de servidores da CGJ.

O programa visitou Nova Xavantina com o intuito de fortalecer os laços, ouvir as principais demandas da Comarca, fomentar a troca de ideias e paralelamente fazer correições nas unidades judiciais para melhorar a prestação jurisdicional.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, inaugurou o evento com um toque de informalidade, criando um ambiente propício para a discussão aberta. “Apenas os senhores e as senhoras conhecem as alegrias e tristezas da comarca, então, só vocês conseguem nos informar os percalços existentes para a partir daí buscarmos uma solução, visando a eficiência, celeridade, e a qualidade na prestação jurisdicional. Sinta-se à vontade para falar o que quiserem.”

O juiz-diretor do Fórum, Ricardo Nicolino de Castro, e o juiz da 2ª Vara, Carlos Eduardo de Moraes e Silva, recepcionaram o corregedor e equipe. Os magistrados se colocaram à disposição para receber as orientações da Corregedoria. “Aproveito para elogiar publicamente os servidores de Nova Xavantina. Todos eles apresentam uma dedicação notável”, declarou o juiz-diretor. O juiz-diretor do Fórum, Ricardo Nicolino de Castro, e o juiz da 2ª Vara, Carlos Eduardo de Moraes e Silva, recepcionaram o corregedor e equipe. Os magistrados se colocaram à disposição para receber as orientações da Corregedoria. “Aproveito para elogiar publicamente os servidores de Nova Xavantina. Todos eles apresentam uma dedicação notável”, declarou o juiz-diretor.

Em nome dos colegas, Mônica Figueiredo, servidora de Nova Xavantina, expressou sua gratidão pela visita do Programa Corregedoria Participativa, destacando a importância desse encontro. “Para nós é uma honra receber a Corregedoria e os ensinamentos que os colegas trazem.”

A juíza-auxiliar, Christiane da Costa Marques, compartilhou suas atribuições na CGJ e se colocou à disposição para o esclarecimento das metas 3 (procedimentos disciplinares no prazo de 140 dias), Meta 8 (Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres) e Meta 11 (promover os direitos de crianças e adolescentes) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Nossa intenção é trabalhar em parceria”, comentou. A magistrada convidou todos a conhecerem o Instagram da Comissão Estadual Judiciária da Adoção (Ceja), e reforçou o vínculo com colegas magistrados.

Flávio Paiva, coordenador da CGJ, traçou um breve histórico da evolução tecnológica do Judiciário mato-grossense, com ên Flávio Paiva, coordenador da CGJ, traçou um breve histórico da evolução tecnológica do Judiciário mato-grossense, com ên fase no Programa Justiça 4.0 do CNJ. Ele também abordou a atuação da Central de Processamento Eletrônico (CPE), a implementação do Juízo 100% Digital e os Núcleos de Justiça (Execução Fiscal Estadual, Direito Bancário, Juizados Especiais, NAE, NIPO e NAS).

Colaboração Colaboração – Enquanto o corregedor-geral, desembargador Juvenal Pereira e a comitiva da CGJ realizavam o programa em Nova Xavantina, o juiz Rodrigo Curvo e dois assessores promoviam a integração na Comarca de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá), em colaboração com o Programa Corregedoria Participativa. Lá foram recepcionados pela juíza-diretora, Raissa Amaral.

O juiz Rodrigo Curvo já havia passado por Canarana e Querência na segunda e terça-feira e, na quinta-feira (14), está prevista visita a Campinápolis, encerrando a programação em Novo São Joaquim na sexta-feira (15).

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagens: 1 – Foto do corregedor conversando com servidores e magistrados de Nova Xavantina. 2 – Juiz-diretor do Fórum elogiou os servidores da comarca. 3 – Foto da Comitiva da CGJ com servidores e magistrados de Nova Xavantina. 4 – Foto do juiz Rodrigo Curvo com servidores e magistrada de Ribeirão Cascalheira.

Alcione dos Anjos

Assessoria de Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT