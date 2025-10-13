CGE e Seduc lançam programa para fortalecer a cidadania e a integridade entre jovens da rede pública

As pistas de skate do Parque Novo Mato Grosso foram testadas por atletas profissionais como preparativo para a final do Campeonato Brasileiro, que será realizada entre os dias 19 e 22 de dezembro no local. Uma das estrelas esportivas presentes foi o skatista Lucas Xaparral, que acumula dezenas de títulos nacionais e internacionais, como Melhor Skatista Pro, Skatista do Ano e Campeão do X-Games.

“Consegui andar em tudo, principalmente na pista de street, que é a minha especialidade. A pista está perfeita. É muito bom andar em um espaço bem liso e com proporções excelentes. O mais legal é que a área é muito grande. Esta foi a maior pista em que já estive na vida. Quando tudo estiver pronto, acho que vai ser o sonho de muitos skatistas andar aqui”, declarou Xaparral.

O Skate Park é um dos atrativos do Parque Novo Mato Grosso, que está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), para ser o maior parque multieventos da América Latina.

Para o presidente da MT Par, Wener Santos, o espaço trará avanços para o esporte, que tem um perfil democrático, tanto em relação aos recursos necessários para a prática quanto à idade e ao gênero dos praticantes.

“Queremos que o parque seja um local para toda a família e o Skate Park demonstra bem esse princípio. A construção foi pensada para que todos possam utilizar o espaço e também prestigiar eventos de grande proporção. Um lugar que reunirá desde crianças, até os aspirantes a skatistas e atletas profissionais”, explica.

Foto aérea o Skate Park do Parque Novo Mato Grosso, localizado em Cuiabá, na saída para Chapada dos Guimarães. Foto: Dan Lima/ MT Par

O Skate Park do Parque Novo Mato Grosso será o maior da América Latina, e sua construção contemplará pessoas em diferentes estágios de aprendizado ou que busquem apenas o lazer.

O CEO da Overall Engenharia, Raphael Humberto, explicou que os equipamentos atenderão iniciantes, praticantes do simulador de surf e também modalidades voltadas ao skate olímpico.

“A construção vai ajudar a fomentar o esporte em Cuiabá. Será uma ótima oportunidade para quem busca melhorar ou apenas aprender”, afirmou.

Para o presidente da Federação Mato-grossense de Skate, Bob Peron, a estrutura já é um sucesso e tem atraído visitantes de outros Estados.

“A estrutura chama atenção e muitos estados querem investir em espaços parecidos. Mato Grosso está incentivando investimentos em outros pontos do país, o que fortalece o esporte”, declarou.

Os testes não foram abertos ao público.

Campeonato Brasileiro – Cerca de 150 atletas profissionais de skate estarão em Cuiabá entre os dias 19 e 22 de dezembro para disputar a final do Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizada no Parque Novo Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT