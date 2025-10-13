MATO GROSSO
CGE e Seduc lançam programa para fortalecer a cidadania e a integridade entre jovens da rede pública
Os secretários Controlador-geral, Paulo Farias, e de Educação, Alan Porto, lançam nesta terça-feira (14.10), às 9h, na Escola Estadual José Leite de Moraes, em Várzea Grande, o programa “Estudante-Cidadão do Futuro”, iniciativa que promove cidadania, ética e integridade entre estudantes da rede pública estadual.
Idealizado pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e executado em parceria com a Seduc-MT, o projeto visa difundir conceitos de transparência e participação social, estimular o protagonismo estudantil, desenvolver habilidades técnicas e criativas e aproximar a comunidade escolar das instituições públicas.
Nesta primeira edição, 10 escolas estaduais participam, com grupos de 15 alunos e um professor orientador em cada unidade. Os estudantes farão visitas ao Centro Político Administrativo, oficinas e produzirão vídeos de até 3 minutos sobre Cidadania e Ética Digital. Os melhores trabalhos serão premiados em dezembro, com certificados e prêmios em dinheiro.
O programa conta com apoio das Secretarias de Comunicação, de Fazenda e do TRE-MT.
Atletas profissionais testam pistas do Skate Park antes de competição oficial
As pistas de skate do Parque Novo Mato Grosso foram testadas por atletas profissionais como preparativo para a final do Campeonato Brasileiro, que será realizada entre os dias 19 e 22 de dezembro no local. Uma das estrelas esportivas presentes foi o skatista Lucas Xaparral, que acumula dezenas de títulos nacionais e internacionais, como Melhor Skatista Pro, Skatista do Ano e Campeão do X-Games.
“Consegui andar em tudo, principalmente na pista de street, que é a minha especialidade. A pista está perfeita. É muito bom andar em um espaço bem liso e com proporções excelentes. O mais legal é que a área é muito grande. Esta foi a maior pista em que já estive na vida. Quando tudo estiver pronto, acho que vai ser o sonho de muitos skatistas andar aqui”, declarou Xaparral.
O Skate Park é um dos atrativos do Parque Novo Mato Grosso, que está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), para ser o maior parque multieventos da América Latina.
Para o presidente da MT Par, Wener Santos, o espaço trará avanços para o esporte, que tem um perfil democrático, tanto em relação aos recursos necessários para a prática quanto à idade e ao gênero dos praticantes.
“Queremos que o parque seja um local para toda a família e o Skate Park demonstra bem esse princípio. A construção foi pensada para que todos possam utilizar o espaço e também prestigiar eventos de grande proporção. Um lugar que reunirá desde crianças, até os aspirantes a skatistas e atletas profissionais”, explica.
O Skate Park do Parque Novo Mato Grosso será o maior da América Latina, e sua construção contemplará pessoas em diferentes estágios de aprendizado ou que busquem apenas o lazer.
O CEO da Overall Engenharia, Raphael Humberto, explicou que os equipamentos atenderão iniciantes, praticantes do simulador de surf e também modalidades voltadas ao skate olímpico.
“A construção vai ajudar a fomentar o esporte em Cuiabá. Será uma ótima oportunidade para quem busca melhorar ou apenas aprender”, afirmou.
Para o presidente da Federação Mato-grossense de Skate, Bob Peron, a estrutura já é um sucesso e tem atraído visitantes de outros Estados.
“A estrutura chama atenção e muitos estados querem investir em espaços parecidos. Mato Grosso está incentivando investimentos em outros pontos do país, o que fortalece o esporte”, declarou.
Os testes não foram abertos ao público.
Campeonato Brasileiro – Cerca de 150 atletas profissionais de skate estarão em Cuiabá entre os dias 19 e 22 de dezembro para disputar a final do Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizada no Parque Novo Mato Grosso.
Fonte: Governo MT – MT
Sema e PM apreendem cerca de 70 quilos de pescado irregular nos últimos quatro dias
Equipes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), com apoio da Polícia Militar, apreenderam aproximadamente 70 quilos de pescado irregular entre quinta-feira e domingo (9 e 12.10). O balanço dos últimos quatros dias inclui ações realizadas em Cuiabá e Várzea Grande, região do São Lourenço e feira livre do município de Confresa.
Durante a fiscalização, também foram apreendidas oito redes, um tarrafão, duas espingardas, uma caixa térmica de 80 litros e cerca de 66,3 kg de carne, aparentemente proveniente de animais silvestres
Na comunidade Lambari, localizada na região do São Lourenço, a apreensão foi realizada na sexta-feira (10) após denúncia de possível prática de pesca predatória e caça ilegal em uma fazenda. De acordo com a equipe responsável pela fiscalização, o suspeito de realizar os ilícitos não foi localizado, mas foram obtidas as informações necessárias para posterior responsabilização criminal.
Todo o material apreendido foi vinculado ao boletim de ocorrência e entregue à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e será submetido à perícia técnica pela Politec. O total estimado de multas a ser aplicado é superior a R$ 40 mil. Os autos administrativos serão confeccionados após a emissão do laudo pericial oficial.
No domingo (12), durante fiscalização realizada na feira livre de Confresa, a equipe constatou a venda de espécies que não podem ser pescadas e nem comercializadas, entre elas cachara, tucunaré e manta de pirarucu. O infrator foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município para as providências legais cabíveis. No momento da apreensão, foi aplicada multa no valor de R$ 8,2 mil.
Já em Cuiabá e Várzea Grande, durante patrulhamento fluvial realizado na quinta-feira (9), entre a ponte Sérgio Motta até a região do Parque Atalaia /Barranqueira, a equipe de fiscalização localizou e retirou seis redes de emalhar que estavam armadas ao rio.
Defeso da Piracema
Desde o dia 1º de outubro, está em vigor o período defeso da piracema. Até 31 de janeiro do ano que vem somente está autorizada a pesca de subsistência desembarcada, praticada artesanalmente por populações ribeirinhas ou tradicionais para garantir a alimentação familiar, sem fins comerciais.
Nesses casos, é permitida a cota diária de três quilos e um exemplar de qualquer peso por pescador, respeitando os tamanhos mínimos de captura, estabelecidos pela legislação para cada espécie.
Denúncia
A pesca ilegal e outros crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou whatsapp), pelo email [email protected] ou em uma das regionais da Sema.
Quem se deparar com um crime ambiental também pode denunciar à Polícia Militar, pelo 190.
Fonte: Governo MT – MT
