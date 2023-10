CGE lança cartilha com perguntas e respostas comuns sobre a Ouvidoria do Estado

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência, produziu uma cartilha eletrônica com perguntas e respostas frequentes sobre a Ouvidoria do Governo de Mato Grosso. A publicação foi apresentada aos ouvidores setoriais em reunião realizada nesta terça-feira (10.10), na CGE, para discutir medidas de fortalecimento da atividade no Estado.

A cartilha contém 20 perguntas e respostas elaboradas para orientar o usuário dos serviços públicos sobre o funcionamento da Ouvidoria e auxiliar os servidores estaduais no atendimento às manifestações da população.

“Queremos que os cidadãos de Mato Grosso conheçam melhor como podem utilizar esse canal para fazer suas sugestões, elogios, reclamações, denúncias e pedidos de informação. Além disso, queremos também fornecer aos nossos servidores as informações necessárias para que possamos atender às demandas da população de forma mais eficaz”, observa a secretária-adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Karen Oldoni.

A cartilha eletrônica abrange uma série de detalhes importantes relacionados à Ouvidoria, como os tipos de manifestações que podem ser feitas, como registrar uma manifestação, o processo de acompanhamento das demandas, como devem ser elaboradas as respostas aos registros, entre outros. As informações são apresentadas em linguagem simples e direta para que todos possam compreender e utilizar a Ouvidoria de maneira satisfatória.

A adjunta da CGE destaca que a Ouvidoria Estadual é um espaço democrático e aberto a todos os cidadãos. “Além disso, as manifestações são tratadas com sigilo e de forma imparcial, garantindo que as preocupações e sugestões dos cidadãos sejam tratadas com a devida seriedade”, pontua.

Clique aqui para consulta e download da cartilha no site oficial da CGE-MT (www.cge.mt.gov.br ).

Os meios de contato com a Ouvidoria de Mato Grosso são os seguintes:

Site: www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao

Whatsapp: (65) 98476-6548

Telefones: 162 e 0800 647 1520

E-mail: [email protected]