CGE-MT participará de Seminário sobre os 10 anos da Lei Anticorrupção

O secretário-controlador geral do Estado, Paulo Farias, será palestrante no Seminário sobre os 10 anos da Lei Anticorrupção, a ser realizado no dia 14 de dezembro, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT), por meio da Compliance Women Committee e Comissão de Estudos Permanentes sobre o Compliance. O evento será realizado das 8h30 às 18h, no auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Paulo Farias participará do primeiro painel da programação sobre “Aplicação da LAC no Setor Público e Privado”. Na ocasião, o chefe da CGE-MT vai falar sobre a experiência do Governo de Mato Grosso que levou a estado a ser o segundo que mais aplica a Lei Anticorrupçao no Brasil, de acordo com levantamento feito pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

O titular da CGE-MT será protagonista no painel junto com o CEO da empresa Ausec, Wagner Roberto Figueiredo. A mediação ficará por conta de gestora das Coordenações do Compliance Women Committee, Isabela Hollanda.

No total, o seminário terá quatro paineis e duas palestras sobre os seguintes temas: “A importância do sistema de integridade para as melhores práticas de governança corporativa”; “Sanções aplicáveis e o acordo de leniência” e “O papel das auditorias como 3ª linha de defesa e a lavagem de dinheiro”. Confira AQUI a programação completa.

O evento é aberto a advogados e interessados no assunto. Clique aqui para se inscrever.