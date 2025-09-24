Chef Cuiabano avança para 2ª fase com 29 candidatos

A Secretaria Municipal de Educação divulgou no dia 17 de setembro o resultado das receitas classificadas para a semifinal do concurso de alimentação escolar “Chef Cuiabano”. A edição contou com ótima participação dos Técnicos em Nutrição Escolar (TNE – merendeiros e merendeiras), totalizando 114 inscritos.

A equipe técnica de nutricionistas e gastrônomos da Coordenadoria de Nutrição Escolar avaliou todas as receitas, seguindo os critérios estabelecidos em edital: viabilidade de execução no âmbito do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar), originalidade, criatividade e uso de ingredientes disponíveis na merenda.

Após a análise, 29 preparações foram selecionadas para a etapa semifinal, que terá início no dia 22 de setembro e seguirá até 3 de outubro de 2025, conforme o cronograma definido.

Essa fase será realizada por meio de votação popular, com formulário eletrônico enviado por e-mail às unidades escolares, disponível no link: https://forms.gle/p8NQnN2Ye33uw1sR7

A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a importância da participação coletiva: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos podem votar na receita que mais agradar. Será permitido apenas um voto por pessoa, vinculado ao e-mail utilizado para responder o formulário eletrônico”.

O Chef Cuiabano é um concurso de receitas criado para valorizar o trabalho dos merendeiros e merendeiras que atuam na rede municipal de Cuiabá. Na etapa final, marcada para o dia 24 de outubro, os TNEs terão de preparar ao vivo suas criações, concorrendo a uma premiação de até R$ 8 mil para o grande vencedor.

A foto mostra uma técnica em nutrição escolar posando em ambiente escolar. À sua frente, estão pratos de vidro com arroz, feijão, carne moída e verduras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT