Cuiabá

Chef Cuiabano avança para 2ª fase com 29 candidatos

24/09/2025

24/09/2025

A Secretaria Municipal de Educação divulgou no dia 17 de setembro o resultado das receitas classificadas para a semifinal do concurso de alimentação escolar “Chef Cuiabano”. A edição contou com ótima participação dos Técnicos em Nutrição Escolar (TNE – merendeiros e merendeiras), totalizando 114 inscritos.

A equipe técnica de nutricionistas e gastrônomos da Coordenadoria de Nutrição Escolar avaliou todas as receitas, seguindo os critérios estabelecidos em edital: viabilidade de execução no âmbito do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar), originalidade, criatividade e uso de ingredientes disponíveis na merenda.

Após a análise, 29 preparações foram selecionadas para a etapa semifinal, que terá início no dia 22 de setembro e seguirá até 3 de outubro de 2025, conforme o cronograma definido.

Essa fase será realizada por meio de votação popular, com formulário eletrônico enviado por e-mail às unidades escolares, disponível no link: https://forms.gle/p8NQnN2Ye33uw1sR7

A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a importância da participação coletiva: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos podem votar na receita que mais agradar. Será permitido apenas um voto por pessoa, vinculado ao e-mail utilizado para responder o formulário eletrônico”.

O Chef Cuiabano é um concurso de receitas criado para valorizar o trabalho dos merendeiros e merendeiras que atuam na rede municipal de Cuiabá. Na etapa final, marcada para o dia 24 de outubro, os TNEs terão de preparar ao vivo suas criações, concorrendo a uma premiação de até R$ 8 mil para o grande vencedor.

#PraCegoVer
A foto mostra uma técnica em nutrição escolar posando em ambiente escolar. À sua frente, estão pratos de vidro com arroz, feijão, carne moída e verduras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Secretário destaca valorização das artes marciais com nova estrutura do Governo do Estado em Cuiabá
24/09/2025

Published

26 minutos atrás

on

24/09/2025

By

A capital ganhou na noite desta terça-feira (23) um novo espaço de referência para a prática esportiva com a inauguração do Palácio das Artes Marciais, no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá. O equipamento público, coordenado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, passa a ser um marco para o fortalecimento das artes marciais e da política de incentivo ao esporte no município.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, prestigiou a solenidade acompanhado do secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, e do secretário-adjunto de Inclusão, Andrico Xavier. Para ele, a entrega do espaço representa um avanço significativo para a cidade, que agora conta com uma estrutura moderna e especializada para competições de artes marciais, desafogando os ginásios municipais, como o Verdinho e o Complexo Dom Aquino.

“Esse espaço é um grande estímulo ao esporte cuiabano. Quando estive à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, participei como um dos idealizadores desse projeto. Nosso objetivo era transformar um galpão antigo, que tinha uma estrutura muito precária, em um dos principais centros de artes marciais do país. Hoje, com todo o investimento feito, acreditamos que o Palácio das Artes Marciais já figura entre os dois melhores do Brasil”, destacou Jefferson.

As melhorias incluem a reforma das áreas internas esportivas e administrativas, recuperação da cobertura e do sistema de impermeabilização, substituição da iluminação e instalação de assentos na arquibancada. O espaço também foi adequado para acessibilidade, com rampas, elevador e sanitários adaptados. Outro destaque é o conforto térmico, garantido pelo ar-condicionado, e o aprimoramento acústico com forro de lã de vidro no teto, que ajuda a absorver os ruídos durante os eventos.

Com a nova estrutura, Cuiabá se consolida cada vez mais como um polo esportivo, atraindo competições e valorizando atletas e praticantes das artes marciais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereador lamenta manutenção de veto sobre PL da mama densa
24/09/2025

Published

2 horas atrás

on

24/09/2025

By

Assessoria vereador Didimo Vovô&nbsp
O vereador Dídimo Vovô (PSB) demonstrou insatisfação com a manutenção do veto do Executivo, aposto ao projeto que prevê a realização de exames de ressonância magnética em mulheres diagnosticada com mama densa. A votação ocorreu em 11 de setembro, durante sessão que analisou o parecer da Comissão de Constituição,&nbsp Justiça e Redação (CCJR). O veto,&nbsp encaminhado pelo Executivo municipal e o parecer da CCJR foram mantidos pela maioria dos parlamentares, o que resultou no arquivamento da proposta.
Segundo Dídimo, a decisão precisaria ser revista já que “o texto original do projeto estava amparado pela Constituição Federal”, conforme destacou. “A manutenção do veto demonstra o alinhamento político com Executivo municipal”, complementou.
“Distorceram os fatos e criaram narrativas para justificar suas atitudes. Os mesmos vereadores que aprovaram o projeto em duas etapas foram os que seguiram a orientação do prefeito para derrubar a proposta. É revoltante”, afirmou.
O parlamentar destacou que a fila para o exame de ressonância magnética em Cuiabá&nbsp chega a ultrapassar um ano de espera.
“Imagine a situação de uma mulher que precisa desse exame, mas só consegue realizá-lo depois de mais de 12 meses. Esse é um tempo precioso em que ela poderia estar em tratamento, aumentando as chances de cura. Muitas vezes, o diagnóstico chega tarde demais para reverter o quadro clínico. Quem perde com isso são as mulheres da nossa capital”, frisou.
Dídimo ressaltou ainda que o projeto não traria custo adicional aos cofres públicos. Em conjunto com outros quatro vereadores havia proposto a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares cada um para a aquisição do equipamento de ressonância ou contratação de exames na rede privada, suprindo o déficit existente.
“Mesmo assim, a proposta não sensibilizou aqueles que votaram pela manutenção do veto. É muito mais importante promover políticas públicas efetivas do que simplesmente usar um laço rosa em outubro. O enfrentamento ao câncer de mama deve ser prioridade durante todos os meses do ano”, reforçou.
O vereador também destacou a satisfação em ser reconhecido pela vereadora Maria Avallone, que, ao retornar às atividades na Casa, o parabenizou pela iniciativa em&nbsp apresentar o projeto.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

