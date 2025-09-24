Cuiabá
Chef Cuiabano avança para 2ª fase com 29 candidatos
A Secretaria Municipal de Educação divulgou no dia 17 de setembro o resultado das receitas classificadas para a semifinal do concurso de alimentação escolar “Chef Cuiabano”. A edição contou com ótima participação dos Técnicos em Nutrição Escolar (TNE – merendeiros e merendeiras), totalizando 114 inscritos.
A equipe técnica de nutricionistas e gastrônomos da Coordenadoria de Nutrição Escolar avaliou todas as receitas, seguindo os critérios estabelecidos em edital: viabilidade de execução no âmbito do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar), originalidade, criatividade e uso de ingredientes disponíveis na merenda.
Após a análise, 29 preparações foram selecionadas para a etapa semifinal, que terá início no dia 22 de setembro e seguirá até 3 de outubro de 2025, conforme o cronograma definido.
Essa fase será realizada por meio de votação popular, com formulário eletrônico enviado por e-mail às unidades escolares, disponível no link: https://forms.gle/p8NQnN2Ye33uw1sR7
A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a importância da participação coletiva: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos podem votar na receita que mais agradar. Será permitido apenas um voto por pessoa, vinculado ao e-mail utilizado para responder o formulário eletrônico”.
O Chef Cuiabano é um concurso de receitas criado para valorizar o trabalho dos merendeiros e merendeiras que atuam na rede municipal de Cuiabá. Na etapa final, marcada para o dia 24 de outubro, os TNEs terão de preparar ao vivo suas criações, concorrendo a uma premiação de até R$ 8 mil para o grande vencedor.
A foto mostra uma técnica em nutrição escolar posando em ambiente escolar. À sua frente, estão pratos de vidro com arroz, feijão, carne moída e verduras.
Secretário destaca valorização das artes marciais com nova estrutura do Governo do Estado em Cuiabá
A capital ganhou na noite desta terça-feira (23) um novo espaço de referência para a prática esportiva com a inauguração do Palácio das Artes Marciais, no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá. O equipamento público, coordenado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, passa a ser um marco para o fortalecimento das artes marciais e da política de incentivo ao esporte no município.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, prestigiou a solenidade acompanhado do secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, e do secretário-adjunto de Inclusão, Andrico Xavier. Para ele, a entrega do espaço representa um avanço significativo para a cidade, que agora conta com uma estrutura moderna e especializada para competições de artes marciais, desafogando os ginásios municipais, como o Verdinho e o Complexo Dom Aquino.
“Esse espaço é um grande estímulo ao esporte cuiabano. Quando estive à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, participei como um dos idealizadores desse projeto. Nosso objetivo era transformar um galpão antigo, que tinha uma estrutura muito precária, em um dos principais centros de artes marciais do país. Hoje, com todo o investimento feito, acreditamos que o Palácio das Artes Marciais já figura entre os dois melhores do Brasil”, destacou Jefferson.
As melhorias incluem a reforma das áreas internas esportivas e administrativas, recuperação da cobertura e do sistema de impermeabilização, substituição da iluminação e instalação de assentos na arquibancada. O espaço também foi adequado para acessibilidade, com rampas, elevador e sanitários adaptados. Outro destaque é o conforto térmico, garantido pelo ar-condicionado, e o aprimoramento acústico com forro de lã de vidro no teto, que ajuda a absorver os ruídos durante os eventos.
Com a nova estrutura, Cuiabá se consolida cada vez mais como um polo esportivo, atraindo competições e valorizando atletas e praticantes das artes marciais.
Vereador lamenta manutenção de veto sobre PL da mama densa
Círculo de Paz promove momento de reflexão e fortalecimento de valores entre alunos do Sesi Escola
Polícias Militar e Civil prendem faccionado por tráfico de drogas em Nova Ubiratã
Unidades do Ganha Tempo recebem projeto Cultural Piano Gente
Escolas públicas e privadas devem revisar informações iniciais do Censo Escolar até 23 de outubro
Polícias Militar e Civil prendem faccionado por tráfico de drogas em Nova Ubiratã
Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil prenderam um homem faccionado, de 25 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
Polícia Civil prende envolvidos em homicídio e ocultação de cadáver em Rondonópolis
A Polícia Judiciária Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24.9), a Operação Cova Rasa, para cumprimento de mandados de prisão...
Homem é preso pela Polícia Civil por violência doméstica em Marcelândia
A Polícia Civil, nesta terça-feira (23.9), cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos,...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
