Chegada de nova carga de medicamentos reforça abastecimento em Cuiabá

A Agência Cuiabá Regula fará o monitoramento dos serviços de manutenção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Ribeirão do Lipa, que passará por execução de melhorias operacionais a partir das 3h da madrugada de sexta-feira (27). Pelo cronograma da Águas Cuiabá, a obra seguirá até às 8h de domingo (29). O sistema será restabelecido às 12h de domingo (29), com normalização gradativa do abastecimento.

“Essa intervenção da concessionária será monitorada pela Agência Cuiabá Regula com o intuito de impedir eventuais transtornos e garantir o restabelecimento gradativo do serviço de fornecimento de água logo após a conclusão”, explica o Diretor Regulador de Saneamento Básico, Hemerson Leite.

O projeto de engenharia prevê a instalação de três comportas internas na câmara de distribuição e, ainda, a fabricação e instalação de plataforma de trabalho e guarda-corpo. Também será feita a substituição de tubulações de interligação e outras ações de melhoria do sistema de distribuição de água.

Os moradores que estiverem desabastecidos e necessitarem de fornecimento de água tratada por meio de caminhão-pipa deverão entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento: Call Center 0800 646 6115 (ligação gratuita) e WhatsApp (65) 9 9276-6008.

Os bairros que serão afetados com as obras da ETA Ribeirão do Lipa são os seguintes: Altos da Boa Vista, C.R. Brasil Beach, C.R. Brisa Norte, C.R. Chapada Cesari, C.R. Florais Cuiabá, C.R. Florais do Valle, C.R. Florais dos Lagos, C.R. Florais Safira, C.R. JD Vitória A, C.R. JD Vitória B, C.R. Mônaco, C.R. Montenegro, C.R. Reserva do Parque, C.R. San Marino, C.R. Villa Di Capri, C.R. Villa Jardim, C.R. Village do Bosque, C.R. Villas Boas, C.R. Viverde, CPA I, CPA II, Despraiado, DT. Sucuri, JD. Bom Clima, JD. Florianópolis, JD. Itapuã, JD. Novo Colorado, JD. Sta. Marta, JD. Ubirajara, JD. União, JD. Vitória, Lot. Paiaguás III, Novo Paraíso I, Novo Paraíso II, Novo Tempo, Paiaguás, PQ. Amperco, PQ. R. das Nações, R. Antártica, R. Bosque dos Ipês, R. Catedral, R. Milton Figueiredo, R. Paiaguás I, R. Paiaguás II, R. Sucuri, R. Tropical Ville, Ribeirão da Ponte, Ribeirão do Lipa, Sta. Tereza, Três Poderes, Vale dos Lírios, Vila Real.

