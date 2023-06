Chico 2000 apresenta a Perri criação de comissão para garantir continuidade nos serviços e evitar retaliações

O vice-prefeito de Cuiabá e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, recebeu nesta quarta-feira (31), o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, e o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana. Na reunião, foram tratadas pautas como a possibilidade de implantar o sistema educacional japonês em uma unidade escolar do município e também o desenvolvimento de ações que fortaleçam a integração turística entre Cuiabá e o Japão.

Esta é a segunda vez que o embaixador Teiji Hayashi visita Cuiabá. Ele explicou que o Japão tem interesse em “adotar” uma escola do município. “Pretendemos escolher uma escola no município e temos a possibilidade de introduzir uma educação com disciplina japonesa. No Japão, os alunos mantêm limpa suas escolas e hábitos de lavar a mãos antes das refeições e outras disciplinas. Temos a prática de esporte, que é o judô para que seja introduzido nas escolas fundamentais para os alunos aprenderem a saudação, a disciplina e sobre a redução de produção de lixo e, usar e reusar. Estamos vendo essa possibilidade com a Prefeitura de Cuiabá. E quero dizer que temos o sistema de bolsa de estudantes universitários, onde o governo japonês oferece por ano, cerca de 90 bolsas a estudantes brasileiros e, então, até agora tivemos poucos estudantes inscritos. Queremos divulgar essa bolsa para os jovens brasileiros”, comentou ele.

O vice-prefeito Stopa lembrou que a cultura japonesa está em todos os cantos do mundo e é contemplada pelos cuiabanos na gastronomia, arte, cultura e turismo. “Estamos à disposição do país para fortalecer e estreitar os nossos laços comerciais, culturais e tudo aquilo que possa trazer benefícios às duas culturas, a nossa cuiabana e japonesa. É uma honra recebê-los e gostamos muito das propostas trazidas aqui hoje”, conta.

O secretário de Turismo, Lincoln Sardinha, aproveitou a ocasião para estreitar laços relacionados ao turismo. “Somos o portal do Pantanal e fomos contempladas pelas belezas naturais. Cuiabá tem muito para mostrar ao mundo, porque aqui se vive o povo mais acolhedor e carismático, temos as danças mais charmosas do país, o cururu e o siriri. Temos uma culinária extraordinária e muito mais”, pontuou ele.

Também participaram da reunião o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, o presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá e Várzea Grande, Jaime Shiguetochi Matsunaga, o representante da Confederação Brasileira de Beisebol, Yuji Izawa, o cônsul para Assuntos Políticos e Gerais do Consulado-Geral do Japão em São Paulo, Hiroyuki Ide, e o secretário da Embaixada do Japão no Brasil, Shago Aoki.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT