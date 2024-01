Chico 2000 apresenta decreto legislativo para sustar aumento da taxa de coleta de lixo

25/01/2024

Chico 2000 retorna à Comunidade Bandeira II e ouve demandas dos moradores

Pela segunda vez neste mês, o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), esteve na Comunidade Bandeira II, estrada do Aguaçu, zona rural de Cuiabá. O parlamentar se reuniu na noite de quarta-feira (24.01) com os moradores para ouvir as demandas da região. Antes, Chico esteve no dia 10 de janeiro conferindo al o resultado da implantação de aduelas, patrolamento e cascalhamento da estrada, resultado de uma indicação parlamentar de sua autoria.

Durante a reunião, o vereador conversou com a comunidade na casa do líder comunitário, Márcio Barbosa da Silva. Na oportunidade, eles pediram apoio para iluminação da comunidade, CEP, instalação de padrão trifásico, ponto de ônibus e sinalização da entrada na MT 010, além da coleta de lixo.

O presidente da Câmara destacou que os moradores vivem pedindo atenção do poder público para atender as demandas, especialmente em relação à infraestrutura.

“É uma dificuldade para mandar uma patrola, fazer obras de travessia com manilha, uma ponte, um bueiro. E hoje estamos aqui para ajudar a população da zona rural da mesma forma que fazemos na cidade, nos bairros da capital”, garantiu Chico após ouvir as demandas da comunidade.

Bandeira II

No caso do Bandeira II, a indicação de Chico 2000 atendida pela Prefeitura de Cuiabá, solucionou a demanda dos moradores da região que, no período da chuva, sofriam e ficavam impossibilitados de transitarem pelo local. Agora, o cenário é diferente e os moradores podem trafegar com segurança.

“Esse problema tinha mais de 10 anos. Na chuva passada não tivemos mais isso, graças as obras. Já cheguei de passar com água até no retrovisor do carro aqui, e quando chamamos o Chico, ele se prontificou de vir aqui”, relembrou o morador Márcio Barbosa da Silva.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT