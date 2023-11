17/11/2023

Chico 2000 articula regularização fundiária de bairros na Capital

O presidente Chico 2000 (PL), se reuniu nesta quinta-feira (16.11), com cerca de 200 moradores dos bairros Jardim Mariana e Ribeirão da Ponte, em encontrado com parceria do secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcrean Santos.

O vereador Chico 2000 assegurou que vai acompanhar esses processos para realizar o sonho do povo trabalhador desses bairros, garantindo o direito de propriedade. Ele disse ainda que cerca de 60% dos bairros da capital precisam ser regularizados.

“Onde mora alguém tem dono. Se tem gente, tem dono. Na verdade, esse é um dos maiores problemas de Cuiabá. Houve um avanço grande nas últimas gestões e ainda maior ainda na gestão de Emanuel Pinheiro. Cuiabá deve ter hoje ainda em torno de 60% das suas áreas sem regularização, bairros como o Santa Isabel, Chácara dos Pinheiros, Consil tem áreas ali que não estão regularizadas. A Câmara tem que fazer esse papel, vir para a comunidade e, naturalmente, trazer o executivo junto porque a realização do sonho pode nascer na Câmara, mas a conclusão dela é junto com o executivo municipal”.

Marcrean assegurou que é possível atender ao pedido do vereador Chico 2000, garantindo a regularização fundiária das áreas. Contudo, o processo pode levar meses, pois é necessário cumprir processos administrativos. Em razão disso, não é possível estabelecer uma data para entregar os títulos. “É legítima o pedido do presidente com os moradores daqui. É possível regularizar pela situação da área, não tem nenhum impedimento para trazer a regularização fundiária. Em posse de toda essa situação, iremos dar os encaminhamentos legais. Temos que fazer o mapeamento, levantamento, cadastramento socioeconômico, tem a parte cartorial, que demora um pouquinho. Mas não temos dúvidas de que a população daqui vai receber esse documento pela mão do presidente do legislativo e do executivo”, explicou Marcrean.

O morador Hermenegildo Gomes da Silva falou que a comunidade esperava há muito tempo por essa oportunidade de conseguir a tão esperada regularização fundiária, dando a segurança de ter o papel mostrando que eles são donos de fato e de direito.

“Nós estamos gratos com essa oportunidade de estarmos essa noite reunidos com as pessoas que vieram nos ajudar e que vão trazer esse título para nós. Nós precisamos deste documento para que nós possamos ter uma segurança, depois de 23 anos que estamos aqui. Deus providenciou estes homens abençoados para nos abençoar com o documento desta terra”.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT