Chico 2000 entrega título de Cidadã Cuiabana a Michelle Bolsonaro

Por meio de uma parceria formalizada entre a Secretaria Municipal de Gestão e a Universidade de Cuiabá (Unic), a Prefeitura de Cuiabá garantiu a realização de mais uma iniciativa de qualificação. A beneficiada, desta vez, é a servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Poliana da Conceição da Silva Rondon, que foi premiada em um sorteio com uma bolsa integral de pós-graduação.

“Ficamos felizes com o resultado de cada uma das ações de capacitação. A gestão Emanuel Pinheiro tem essa sensibilidade e respeito pelo servidor e, por isso, está sempre buscando contribuir com o crescimento dessas pessoas. O nosso planejamento é continuar avançando, criando oportunidades, qualificando, e melhorando a autoestima daqueles que nos ajudam na prestação de serviços ao cuiabano”, celebra a secretária de Gestão, Ellaine Mendes.

O sorteio faz parte do programa “Educa Mais Servidor”, desenvolvido pela gestão Emanuel Pinheiro com o objetivo promover a valorização do servidor com projetos de capacitação. Poliana tem 23 anos e há três anos e seis meses trabalha no órgão municipal. Graduada em Nutrição, ela já planejava progredir com os estudos na área que escolheu como formação e viu no sorteio a oportunidade de realização desse desejo.

“Me formei em Nutrição a cerca de um ano e meio e já tinha a pretensão de continuar estudando. Estava me programando para fazer uma pós-graduação no próximo ano e, agora, vou poder adiantar. Fiquei sabendo do sorteio pelo grupo de WhatsApp da Secretaria de Agricultura e logo fiz minha inscrição. Estou muito feliz, pois é algo que vai agregar muito na minha carreira”, comentou Poliana.

Ansiosa para iniciar os estudos, Poliana avalia como extremamente positiva a iniciativa propiciada pela Secretaria de Gestão. Para ela, ações como essa são fundamentais para ajudar os servidores a realizarem sonhos que às vezes parecem distantes, possibilitando o desenvolvimento pessoal e profissional. Ainda segundo ela, isso também gera resultados positivos para o Município e à população.

“Eu torço para que essas ações sejam feitas mais vezes, pois ajuda muito o servidor. O valor de uma graduação ou pós é alto e, muitas vezes, por conta de outras despesas, não é possível fazer esse investimento na qualificação. Além disso, isso é bom também para Prefeitura, que ganha profissionais mais qualificados e isso reflete diretamente no atendimento do cidadão cuiabano”, completa a servidora.

O sorteio foi organizado pela Diretoria Especial de Desenvolvimento Profissional e abrangeu servidores efetivos, contratados ou comissionados, e ainda os aposentados. “Temos um mercado de trabalho cada dia mais exigente e extremamente concorrido. Por isso, a adesão dos servidores nessas iniciativas é sempre muito positiva. Eles entendem a necessidade de qualificação e abraçam as oportunidades”, finaliza a diretora do setor, Kelly Sabrina Vieira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT