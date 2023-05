Chico 2000 entrega título de cidadão cuiabano a presidente nacional da Indústria de Hotéis

O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL) entregou nesta sexta-feira (05) o título de cidadão cuiabano ao presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Manoel Cardoso Linhares, durante evento na Feira Internacional do Pantanal (FIT) 2023.

Na oportunidade, Chico 2000, destacou do evento para o desenvolvimento do potencial turístico de Mato Grosso, em especial, em Cuiabá. Para ele, é importância o Legislativo fazer aproximação com as pessoas que conduzem o turismo no país.

“E o senhor Manoel é uma dessas pessoas. Tem um carinho grande por Cuiabá, cidade que foi escolhida para sediar a maior reunião da ABIH. Em razão disso e de todo seu trabalho frente a entidade, precisamos sim homenageá-lo, respeitá-lo pela sua história e convencê-lo da importância de estar perto de nós, fomentando o potencial turístico do nosso estado, que é muito grande e precisa ser levado a todo rincão do país”, declarou o presidente do Legislativo Municipal.

A entrega da honraria foi feita na abertura da maior reunião de Conselho Deliberativo da entidade, que fez parte da programação da FIT Pantanal. Estavam presentes mais de 40 empresários do ramo hoteleiro de todo o país. Para Manoel Linhares, o sentimento é de gratidão com o recebimento do título.

“Gratidão essa que não se prescreve. Agora como cuiabano e cearense que saiu do interior do Ceará, representando hoje em torno de 40 mil hotéis no Brasil e em torno de quase 4 milhões de empregos, para mim é uma honra. E ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade com Mato Grosso e Cuiabá de trazer mais investidores e gerar mais empregos”, afirmou Linhares.

CURRÍCULO – Manoel Cardoso Linhares é cearense, casado e pai de três filhos. Empresário e empreendedor, com atividades nos ramos de construção civil, postos de combustíveis e mercado imobiliário, sua relação com o setor hoteleiro começou há 35 anos, quando construiu um hotel em Fortaleza. Desde 2018 é presidente nacional da ABIH Nacional, a primeira entidade do trade turístico do país, com 87 anos de atuação.

Também é presidente do SindiHoteis Ceará e membro do Conselho Nacional do Turismo – CNT e do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Único presidente da entidade a ser eleito para três mandatos consecutivos, pelos feitos relacionados ao turismo e a hotelaria. Já recebeu diversos títulos e prêmios, entre eles o troféu do 1º Prêmio Nacional do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo o título de embaixador do Turismo da Embratur.

Com o objetivo de alçar o Brasil a um dos principais destinos do mundo e, assim, colaborar de forma significativa com o seu desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para todas as regiões do país, desde que assumiu a presidência da ABIH Nacional, Linhares ampliou a representatividade da hotelaria nacional a nível Federal e colaborou consideravelmente na melhoria do ambiente de negócios para o setor, sendo reconhecido nacionalmente por seus pares, e por representantes do poder público, por buscar incansavelmente soluções para entraves que atrapalham o setor produtivo e que possibilitem o aumento de produtividade e competitividade das empresas hoteleiras.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT