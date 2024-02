02/02/2024

Chico 2000 prestigia posse do novo administrador da Regional Leste

O presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), prestigiou a posse do novo administrador da Regional Leste, Chico Leblon. O evento foi realizado na tarde de sexta-feira (02.02), na Avenida Paramaribo, no Jardim das Américas.

“As subprefeituras são extremamente importantes, pois é uma forma de descentralização das ações do Poder Executivo. No entanto, precisam ser mais bem equipadas, com condições estruturais aos coordenadores de todas as regionais, para que eles tenham autonomia e possam entregar um serviço de qualidade. É isso que nós defendemos e vamos conversar com o prefeito Emanuel Pinheiro para que essas regionais sejam efetivamente estruturadas”, assegurou o presidente.

Chico 2000 ressaltou que o modelo das subprefeituras é importante por trazer mais avanços e as responsabilidades são divididas com todas as regionais e suas equipes. Ele destacou ainda que é um trabalho árduo, com expediente a cumprir, mas com inúmeras ações noturnas de visita às comunidades e aos líderes comunitários para conhecer de perto as necessidades da população.

“Quero deixar as portas da Câmara Municipal abertas, em especial a porta da Presidência. Nós estaremos lá, pronto para ouvi-los e você pode ter a certeza de que terá a defesa do presidente daquela casa para que nós estejamos melhorando as condições de trabalho desta e de outras regionais”.

O novo administrador da Regional Leste, Chico Leblon, agradeceu a presença do presidente da Câmara e destacou que o trabalho dele será em parceria com o parlamento.

“Quero agradecer muito ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao presidente da Câmara Municipal, Chico 2000, até porque nessa Regional Leste, eu quero trabalhar em parceria com os líderes comunitários e com a Câmara. O parlamento é essencial para que a gente possa descentralizar os vários trabalhos sociais e de infraestrutura que nós vamos precisar”.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT