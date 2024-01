29/01/2024

Chico 2000 recebe comissão de permissionários de quiosques da Praça do Terra Nova

O presidente da Câmara dos Vereadores, Chico 2000 (PL), recebeu na segunda-feira (29.01) uma comissão de permissionários que atuam na Praça do Terra Nova, que pediu apoio do chefe do Poder Legislativo cuiabano para intermediar a discussão com a Prefeitura de Cuiabá sobre a licitação para concessão dos oito quiosques, atualmente utilizados por esses comerciantes.

“Os permissionários do Terra Nova nos trouxeram as reivindicações e já liguei para o Vuolo (secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico) e para o prefeito Emanuel Pinheiro e eles terão a defesa do vereador Chico 2000”, disse o presidente.

Representante dos permissionários do bairro Terra Nova, agradeceu a atenção do vereador e disse que os atuais permissionários estão apreensivos com a situação.

“O problema vem se arrastando e queremos paz para trabalhar. O vereador fará essa intermediação entre nós e a prefeitura para resolver nossa situação e trabalharmos de forma tranquila”, relatou Rute Teixeira Silva.

A Prefeitura publicou o edital do processo licitatório para concessão onerosa de uso dos oito quiosques públicos da praça central do Terra Nova. Os espaços, localizados na avenida principal do bairro, serão exclusivamente destinados a serviços de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes e similares.

Conforme a prefeitura, o objetivo da ação é legitimar e democratizar a ocupação dos espaços públicos da Capital. A concessão onerosa de uso terá duração de dez anos.

Contudo, a licitação que iria ocorrer no dia 22 de janeiro foi suspensa. A pasta comandada por Vuolo e a Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos (SAELC) informaram que iriam fazer retificações no edital de licitação e uma nova data para reabertura da concorrência seria divulgada posteriormente.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT