19/10/2023

Chico 2000 recebe representantes da cultura cuiabana e firma apoio a projetos para o setor

O presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), recebeu nesta quinta-feira (19.10) em seu gabinete, o recém-empossado vereador Johnny Everson (PDT), a empreendedora cultural, presidente do Instituto Cultural América (INCA) e representante do Flor do Campo, Cybele Bussiki, o produtor cultural grupo folclórico Flor Ribeirinha, Avinner da Silva Brandão e Matilde Silva, dona do Quintal da Dona Matilde, para discutir apoio financeiro dos representantes do povo, para o fomento da cultura do Cururu e Siriri.

Johnny Everson convidou Cibele para falar na tribuna da Câmara. Na oportunidade, ela pediu apoio para levar o grupo Flor do Campo a um festival popular em Salvador, na Bahia e comentou sobre a importância dos grupos de dança dos quintais e da cultura popular cuiabana.

“Tivemos a oportunidade de estar na plenária e para a gente foi muita emoção porque o segmento da cultura popular não é de fácil acesso. Graças a Deus, hoje temos representatividade na área de cultura aqui dentro com os quintais e os grupos de dança que têm a salvaguarda das nossas culturas e as nossas tradições. Tivemos a oportunidade hoje falar um pouco sobre isso para os vereadores em levar isso para frente e as possibilidades de melhorar o segmento da cultura popular”.

O chefe do legislativo cuiabano se comprometeu para além do festival, destinar emenda para ajudar no financiamento da viagem do grupo Flor do Campo, e ainda firmou compromisso de ajudar a convencer os demais vereadores.

“Vou dar a minha parcela colocando um pedaço da minha emenda com esse objetivo. Então acho que é importante essa conversa individualizada com cada vereador. Eu ajudo no convencimento.” Destaca Chico.

Chico 2000 é um entusiasta do tema e propôs com a criação de um projeto de lei já sancionado pelo Executivo Municipal, o Festival do Cururu e Siriri, no dia 22 de agosto, em alusão ao Dia Nacional e Mundial do Folclore. A ideia é estabelecer uma política pública de valorização e projeção da mais tradicional manifestação cultural e constará no calendário oficial do município.

O vereador Johnny Everson afirmou que a legislação proposta por Chico 2000 é importante, pois são artes que simbolizam Mato Grosso e Cuiabá, como a viola de cocho, o siriri, o cururu e os quintais da cultura cuiabana.

“Precisamos de políticas públicas permanentes que garantam a subsistência financeira, a dignidade profissional desses trabalhadores que mantêm acesa a chama das nossas raízes, as nossas histórias, as nossas ancestrais e que possa possibilitar que as novas gerações consigam levando essa bandeira adiante. O presidente, em sabendo dessa manifestação, imediatamente nos convidou para vir aqui na presidência. Então, é uma demonstração incrível, maravilhosa, de sensibilidade à causa das políticas públicas de cultura”.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT