Chico 2000 se reúne com vice-prefeito e secretário de Obras Stopa e oficializa pedido de planejamento de ‘tapa buraco’ em Cuiabá

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária iniciou um levantamento nos conjuntos habitacionais construídos pelo governo federal, em Cuiabá, identificando as casas que estão abandonadas ou não cumprem com a função social, que é de moradia. O trabalho é uma parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), que é responsável pelos processos para retomada destes imóveis e destinação às famílias que atendem ao perfil do programa Minha Casa Minha Vida.

Secretário de Habitação, Marcrean Santos destaca que a fiscalização é responsabilidade da Caixa, mas a Pasta propôs ajudar com o trabalho em campo, o que foi prontamente aceito.

A equipe de assistência social, da secretaria de Habitação, já percorreu diversos condomínios, como o Nico Baracat e o Altos do Parque, e já identificou cerca de 150 casas abandonadas. Estes relatórios já foram encaminhados para a CEF, que iniciou a análise dos documentos.

Após esta análise, se entender que é pertinente, a CEF entra com processos na Justiça para retomada dos imóveis.

Um processo da CEF, inclusive, resultou na destinação de uma das casas de outro residencial para uma mãe com 7 filhos. A família se mudou em fevereiro deste ano, realizando o sonho da casa própria. A casa foi entregue dois dias após a família ser despejada pela segunda vez em menos de quatro meses.

“E essa é uma das nossas grandes metas. Auxiliar a Caixa na retomada de casas abandonadas para destiná-las às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social”, reforça o secretário.

Minha Casa Minha Vida

O secretário Marcrean Santos também enfatiza que já iniciou as conversas com a Caixa Econômica Federal para construção de novos residenciais do Minha Casa Minha Vida em Cuiabá. A expectativa é ir a Brasília, até o fim deste mês, para pedir apoio da bancada federal para que a Capital de Mato Grosso seja beneficiada na retomada do programa pelo governo.

“Estamos buscando todas as parcerias possíveis. Nosso objetivo, aqui na secretaria, é avançar tanto na regularização fundiária como na habitação. As metas são altas, mas tenho certeza que com o empenho de toda equipe, que já está em campo, vamos alcançar resultados grandiosos, que vão beneficiar as famílias cuiabanas”, conclui o secretário Marcrean.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT