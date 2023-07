31/07/2023

Chico 2000 vai intermediar reunião entre estudantes e prefeitura

Representantes do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) se reuniram com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Chico 2000 (PL), para denunciar falhas no sistema do passe livre em Cuiabá e a necessidade de atualização da lei. Muitos estudantes não estão conseguindo ter acesso ao benefício da gratuidade, que é determinada por lei há mais de 21 anos. Outros têm dificuldades em fazer atividades no contraturno.

“A lei está parada no tempo e espaço e pode ser atualizada e ofertar as condições para que eles, os estudantes, possam efetivamente representar a nossa cidade, o nosso Estado e o nosso país. Precisamos dar condições pra que esses possam ir e vir das escolas e universidades”, disse Chico, na semana passada.

Sem conseguir validar os cartões de transportes, muitos estudantes estão deixando de ir à escola ou direcionando o dinheiro da merenda, da refeição na universidade para pagar a passagem.

“São vários problemas para os estudantes das escolas estaduais e das universidades. Vários estudantes desenvolvem outras atividades no contraturno e que também não estão sendo atendidos com esse direito. Viemos pedir para que a Câmara interceda reunião com a prefeitura para resolver esse problema”, pontuou um dos estudantes.

Para a estudante Amanda da Silva Souza, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE), o problema tem gerado prejuízo pedagógico com falta de frequência escolar, acesso a estágio, contraturno e dificuldade de acessar políticas públicas criadas pela Poder Público como os cursinhos pré-vestibulares.

“A gente pede para que o passe livre seja atualizado dentro da lei, um passe livre integral. A lei está defasada. Depois de 20 anos, nós temos escola plena, temos universidade com processo de incentivo à pesquisa com bolsas, enfim, inúmeras atividades complementares que são essenciais para a formação do jovem. O passe livre integral deve levar em consideração a jornada que é tríplice, matutina, vespertina e noturno”, argumentou a estudante.

Chico 2000 disse que o pleito dos estudantes é justo e de que há a necessidade de atualizar a lei que foi criada em 2001. Por isso, vai agendar uma reunião para a próxima semana com o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, para debater o assunto com os estudantes.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá