Chico Guarnieri cobra da Energisa melhorias no fornecimento de energia e convida população para audiência em Rondonópolis
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza, nesta quinta-feira (16), às 19h, na Câmara Municipal de Rondonópolis, audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela concessionária Energisa na região Sul do estado. O encontro é uma iniciativa do deputado Chico Guarnieri (PRD) e tem como objetivo ouvir as demandas, reclamações e sugestões.
“É uma oportunidade importante para que a população apresente suas demandas e manifestações relacionadas aos serviços da Energisa. Contamos com a participação dos cidadãos, consumidores e entidades representativas nesse debate”, destacou o deputado Chico Guarnieri.
O encontro, solicitada por Guarnieri, integra o ciclo de audiências promovidas pelada comissão especial da ALMT que discutir a prestação dos serviços de energia elétrica em Mato Grosso. A iniciativa ocorre em um momento decisivo, já que o contrato de concessão da Energisa está em sua fase final e será encerrado em dezembro de 2027.
De acordo com o parlamentar, a audiência deverá reunir autoridades municipais, representantes da população, além de órgãos e instituições estaduais, como o Ministério Público, o Procon, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager) e o Sindenergia, entre outros.
“O nosso pedido teve como base as inúmeras reclamações e manifestações feitas pela população de Rondonópolis e de toda a região Sul do estado. Entre os principais problemas relatados estão a instabilidade no fornecimento, oscilações frequentes e interrupções prolongadas, que têm causado prejuízos significativos aos consumidores”, destaca Chico Guarnieri.
O deputado é autor do requerimento (nº618/2025) que também conta com a assinatura dos parlamentares Nininho (Republicanos), Sebastião Rezende (União), Thiago Silva (MBD) e Wilson Santos (PSD).
Chico Guarnieri reforça que as falhas na prestação de serviços pela concessionária têm afetado o dia a dia da população e impactado diretamente o desenvolvimento econômico regional.
“Há relatos de demora nos atendimentos técnicos, cobranças indevidas e falta de canais eficazes de resposta à comunidade”, apontou.
Segundo o parlamentar, o objetivo das audiências é dar voz à população e cobrar soluções concretas da empresa.
“Estamos realizando essas reuniões para que as reclamações sejam apresentadas diretamente à Energisa. Queremos que a concessionária ofereça um serviço de melhor qualidade. A empresa tem um grande lucro, mas o retorno ao consumidor está muito aquém do necessário”, enfatiza o parlamentar.
Ciclo de debates – A primeira audiência do ciclo de debates da comissão especial que avalia a concessão da empresa no estado foi realizada em Tangará da Serra, no dia 2 de outubro, e reuniu mais de 100 participantes, entre moradores da cidade e de municípios vizinhos. Na ocasião, foram apresentadas diversas queixas, como o alto valor das tarifas, alterações no valor das contas, dificuldades de manutenção da rede e problemas com a distribuição monofásica de energia.
Pauta: Audiência Pública sobre a prestação de serviço da Energisa em Rondonópolis e região
Data: 16 de outubro
Horário: A partir das 19h
Onde: Câmara Municipal de Rondonópolis
Fonte: ALMT – MT
Dr. João cobra implantação de Centro Oncológico no Hospital Regional de Tangará da Serra
O deputado estadual Dr. João (MDB) apresentou, em sessão plenária recente, indicação (nº 99/2025) ao governador Mauro Mendes para que seja implantado um Centro Oncológico especializado junto ao Hospital Regional que está em construção em Tangará da Serra. A proposta foi feita em conjunto com vereadores do município, que também assinam o pedido.
Segundo Dr. João, a unidade será fundamental para atender pacientes oncológicos não apenas de Tangará, mas de toda a região do Médio-Norte, composta por 12 municípios, entre eles Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia e Sapezal. “Estamos falando de uma população de aproximadamente 300 mil pessoas, que hoje precisa se deslocar até Cuiabá para receber tratamento. Isso é um sofrimento desnecessário que pode ser resolvido com a instalação deste centro especializado”, explicou o parlamentar.
O deputado ressaltou ainda que a estrutura do Hospital Regional em construção é uma oportunidade única para que a região receba um polo de referência em oncologia. “Se o Estado já está investindo em um grande hospital, precisamos pensar no futuro e incluir especialidades estratégicas como o tratamento contra o câncer. É uma questão de dignidade e de cuidado com vidas que não podem esperar”, destacou.
A solicitação tem o apoio de toda a Câmara Municipal de Tangará da Serra, representada pelos vereadores Dona Neide, Edmilson Porfírio, Escobar, Esdras Moraes, Evânia Félix, Fábio Brito, Hélio da Nazaré, Niltinho do Lanche, Prof. Sebastian, Renato Calhas, Romer Japonês, Sarah Botelho e Zi Lima.
Dr. João afirmou que continuará articulando junto ao governo do Estado para que a proposta avance. “Esse é um pedido justo da população e dos vereadores de Tangará. A luta contra o câncer exige proximidade, acolhimento e estrutura adequada. Nosso compromisso é buscar essa conquista para a região”, finalizou.
Fonte: ALMT – MT
Emenda parlamentar garante primeira UTI móvel para Cáceres
Cáceres recebeu na [ultima sexta-feira (10), a primeira ambulância UTI móvel do município. A aquisição foi feita por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil do deputado estadual Wilson Santos (PSD) e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 120 mil. A entrega do veículo foi feita em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, com a presença da prefeita Eliene Liberato (PSB), autoridades políticas, lideranças locais, profissionais da saúde, entre outros convidados.
O veículo foi uma indicação da vereadora Elis Enfermeira (PL) feita ao deputado. A parlamentar apontou a necessidade de um veículo com estrutura completa para o atendimento de alta complexidade e transporte de pacientes que necessitam de cuidados intensivos devido emergências críticas, como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e acidentes graves. A estrutura da ambulância também possui uma UTI Neonatal para atender bebês recém-nascidos.
“É a primeira vez que Cáceres faz a aquisição de uma ambulância completa, com suporte de UTI Neonatal. Temos uma profunda gratidão e o deputado Wilson atendeu esse pedido, na minha primeira ida ao gabinete dele, na Assembleia Legislativa. Na primeira conversa, ele já assinou o documento e quem ganha com isso é toda a população cacerense. Segurança é dignidade aos nossos profissionais da saúde e pacientes. Agradeço o empenho de todos os envolvidos”, declarou Elis.
Wilson Santos adiantou que vai destinar outra emenda para o município. “Uma grande satisfação entregar uma ambulância com essa qualidade para o município. Este resultado é para o povo. A Prefeitura de Cáceres teve agilidade com a documentação para a liberação da emenda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Essa ambulância mitiga sofrimento e traz esperança para todos”, pronunciou.
A prefeita Eliene expôs os investimentos realizados pelo município na área da saúde. “Eu costumo dizer que sempre quando alguém passa por situações na saúde, parente ou alguém próximo, que precisa de um atendimento de emergência que sabe do valor que é uma UTI Móvel. Quero agradecer ao nosso deputado que aportou recursos para que fizéssemos essa aquisição e quem ganha é a população. Não é só um veículo, é trazer esperança, humanização, qualidade e segurança para os nossos pacientes. E, assim, oferecer um atendimento rápido para salvar vidas”, discursou.
Saúde bucal – O deputado aproveitou a visita em Cáceres para prestigiar a entrega de Unidade Odontológica Móvel (UOM), no Centro de Especialidade Odontológicas (CEO), que faz parte do PAC da Saúde do governo federal, que vai garantir ao cidadão mais acesso, cuidado e equidade para a atenção da saúde bucal, principalmente nas nossas comunidades rurais, ribeirinhas, pantaneiras e os bairros periféricos de Cáceres.
A coordenadora estadual de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Andréia Coelho, marcou ressaltou que até o final do ano será entregue um raio-x panorâmico ao município. Ela informou que já são nove unidades odontológicas e chegará a um total de 12 no âmbito de Mato Grosso.
“Não é só um consultório odontológico móvel, é a esperança de muita gente que será atendido. Quero agradecer a essa equipe de Cáceres que não mede esforços. Nós trouxemos todos os projetos para o município, realizamos os cursos e, atualmente, tudo se faz aqui. Assim, houve a redução de encaminhamentos para Cuiabá. Tudo isso, graças a todo o trabalho feito pelos profissionais de Cáceres. Nós estamos à disposição da cidade”, pronunciou.
Além da UTI Móvel, Wilson Santos considerou que a Unidade Odontológica Móvel é outro importante benefício inédito para Cáceres, o que comprova os avanços alcançados pelo município. “Parabenizo o governo federal por trazer essa unidade móvel de saúde, cujo investimento é de 100%, sem nenhuma contrapartida do estado ou município. É a primeira vez que presencio este tipo de entrega. Isso é outro fato inédito para a história de Cáceres”, disse.
Também participaram da cerimônia de entrega, o vice-prefeito Luiz Laudo Paz Landim, vereadores, secretários da gestão municipal e representante do Conselho Regional de Odontologia, entre outros convidados.
Fonte: ALMT – MT
