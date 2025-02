Chico Guarnieri conhece aluna concorrente para Parlamento Juvenil do Mercosul

Barra do Bugres ganha destaque na disputa para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Wellita Caroline de Almeida Martins, de 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Júlio Muller busca conquistar uma vaga no programa.

O deputado Estadual, Chico Guarnieri (PRD), conheceu a jovem nessa segunda-feira (17/02). A estudante integra o grupo dos cinco classificados mato-grossenses para a etapa de Campanha Eleitoral do PJM. Além de Wellita, os selecionados são: Yasmim Gomes Evangelista (EE Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Nova Xavantina), Mikaelly Pereira Gomes (EE Militar Tiradentes, de Nova Xavantina), Giovane Prisco Rodrigues Pontes (EE Cora Coralina, de Comodoro), João Manoel Bolognani Silva (EE Mário Spinelli, de Sorriso). Cada candidato propôs o desenvolvimento de um projeto relacionado ao tema “A integração regional e as mudanças climáticas”.

“Projetos como esse são importantes para promover o protagonismo juvenil e incentivar jovens estudantes a conhecer e participar da elaboração de soluções de problemas da região. Além de ampliar seus conhecimentos, os estudantes têm a oportunidade de expressar suas ideias e vivenciarem o funcionamento das instituições democráticas”, disse o Guarnieri.

Com o apoio da escola, Wellita propõe a construção de viveiros nas escolas públicas de Mato Grosso com a finalidade de colaborar com o reflorestamento de áreas destruídas por queimadas ou degradadas por outras ações de desmatamento. Conforme a proposta, serão plantadas espécies nativas de cada bioma específico da região. Essas plantas serão também utilizadas em aulas com conteúdos que abranjam o meio ambiente e afins.

“Eu me sinto honrada em representar Barra do Bugres na busca pela vaga no PJM. Quero muito representar o Mato Grosso nos dois anos de mandato e com certeza irei realizar um trabalho relevante”, afirmou Wellita.

PJM

O Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM) que possibilita a jovens estudantes de escolas públicas dos países membros e associados a participarem da geração de propostas, debates construtivos sobre problemáticas regionais.

A votação para a fase nacional acontecerá no período de 26 a 28 de fevereiro. Foram pré-selecionados os projetos de cinco alunos do Mato Grosso, e dentre eles, apenas três seguirão para a próxima etapa. Poderão votar estudantes de todo o mundo que tiverem entre 14 a 29 anos.

O link para votação será disponibilizado a partir do dia 26 de fevereiro na página do Parlamento Juvenil do Mercosul (https://www.gov.br/mec/pt-br/pjm).

Homenagem

O deputado estadual Chico Guarnieri entregará aos cinco estudantes da rede estadual classificados para próxima etapa do Parlamento Juvenil do Mercosul uma moção de aplausos.

Fonte: ALMT – MT