Chico homenageia estagiários da Câmara Municipal de Cuiabá

18/08/2023

Secretário-adjunto de Cultura usa Tribuna Livre e homenageia artistas do teatro

O secretário-adjunto de Cultura de Cuiabá, Justino Astrevo, esteve na Tribuna Livre da Câmara nesta quinta-feira (17), para falar sobre o Dia do Artista de Teatro celebrado no dia 19 de agosto e sobre o cenário positivo que o setor vive com aporte de R$ 5 milhões de recursos do Governo Federal da Lei Paulo Gustavo para investimentos em projetos.

Ele veio à Câmara a convite do vereador Mário Nadaf (PV), que destacou que Justino Astrevo, mais conhecido pelo personagem Lau da dupla Nico e Lau, é um fruto do teatro cuiabano e nada mais justo do que trazê-lo para falar sobre o tema.

“Desde o final do século 18, as primeiras companhias de teatro atrás já tinham como referência Cuiabá. Embora isolada do litoral, já produzia teatro e não foi diferente nos séculos subsequentes. Liu Arruda foi um marco na década de 90 e expandiu esse mercado. A política de cultura no nosso município irá fomentar o desenvolvimento não só dessa arte, como de muitas outras”, destacou o vereador.

Justino Astrevo destacou que Liu Arruda e Ivan Belém foram importantes para a história do teatro em Cuiabá, que abriram, realmente, os grandes canais de comunicação para a arte e fazer com que a população passasse a consumir a arte do artista local.

“Ele tem uma importância fundamental nesse processo de popularização da nossa produção teatral. Hoje nós vivemos um cenário bem esperançoso, muito mais positivo do que a gente viveu os últimos quatro anos, que nós não tivemos praticamente investimento nenhum na cultura. No plano federal, os recursos são compartilhados para o estado e com os municípios”, disse ele.

Justino alegou ainda que a Prefeitura de Cuiabá aporta contrapartida de recursos do tesouro para disponibilizar para a produção cultural.

“Nós estamos vivendo um momento rico, vamos lançar agora os editais da Lei Paulo Gustavo, onde Cuiabá está recebendo mais de R$ 5 milhões que é o maior volume de recursos que será investido na produção local. Começamos a viver um outro momento aqui na cultura tanto em Cuiabá, no Estado e no Brasil, de forma geral”, concluiu.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT