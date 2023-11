30/11/2023

Chico participa de 1º Encontro de Acessibilidade e Inclusão do TJMT

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), participou na manhã desta quinta-feira (30.11), do 1º Encontro de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). O evento é composto por palestras e apresentações culturais.

Chico relembrou que o Legislativo Municipal também tem buscado formas de democratizar a Casa e demonstrou felicidade ao ver que o tema também está sendo abordado pelo Judiciário.

“É muito importante, ficamos felizes de saber que o Tribunal de Justiça também encampou essa luta, pois acessibilidade e inclusão, devem ser tratadas todos os dias. A Câmara também tem esse tema como uma de suas principais metas administrativas, não poderia deixar de estar presente para prestigiar a iniciativa”, destacou o presidente.

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino, ressaltou que o evento tentou englobar várias esferas, para assim, atingir o máximo de pessoas, promovendo a inclusão e acessibilidade.

“Nós queremos falar sobre a importância dessas pautas no dia a dia, no trabalho e como lidar melhor com essa consciência que ainda falta, principalmente com as ambiguidades que nós precisamos adquirir, em dar voz e vezes para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Esse evento foi pensado de forma global”, salientou ela.

De acordo com a vice-presidente do Projeto Harmonia Diferente (PHD), Diony Marcislaine de Souza, mãe atípica, a parceria com Tribunal de Justiça certamente auxiliará o atendimento das pessoas com deficiência e inclusão da pessoa com Transtorno de Espectro Autista (TEA): “Eu sou uma mãe atípica, e ter essa articulação para promover a acessibilidade e inclusão, por meio de palestras e ações práticas, que atinjam as pessoas de maneira efetiva, é fundamental”.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá





Fonte: Câmara de Cuiabá – MT