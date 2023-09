26/09/2023

Chico se reúne com o vice-presidente do TCE nesta terça-feira (26)

O presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), se reuniu nesta terça-feira (26.09) com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), conselheiro Valter Albano, em uma visita de cortesia para manter a interlocução com a Corte de Contas, pois se trata da Casa que cuida dos controles externos da administração pública.

“Nós, enquanto presidente de um poder, que é do Parlamento Municipal Cuiabano, nós precisamos estar muito próximos deles, que são experientes, que conhecem e é a quem nós precisamos recorrer para nos orientar, nos direcionar, para que possamos estar tratando o erário público com muito respeito e sempre com muita probidade. Então, é extremamente necessária essa visita”, disse o presidente Chico.

O conselheiro Valter Albano disse que o Tribunal de Contas está sempre de portas abertas para as autoridades políticas, para os gestores públicos e, especialmente, do Poder Legislativo Estadual e dos Poderes Legislativos Municipais.

“O presidente Chico 2000, além de vereador, que é um exercício pleno do mandato legislativo, ele também é gestor. E nessa condição, visitar o Tribunal de Contas, trocar ideias, eventualmente tirar dúvidas, entrelaçar para a melhoria da qualidade do funcionamento do poder, do desempenho do mandato, para nós é de relevante importância”, pontuou Albano.

