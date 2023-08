Chico se reúne com servidores da Procuradoria e TI para Café com Presidente

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, afirmou que requalificar o Mercado Municipal Miguel Sutil representa a garantia de modernização do espaço, alinhada com a preservação do Centro Histórico de Cuiabá. A obra foi lançada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, nesta quinta-feira (17), com previsão de ser concluída até dezembro de 2024, e também ajudará a potencializar a economia local.

O trabalho será executado por meio de Parceria Público-Privada (PPP), formalizada entre a Prefeitura de Cuiabá e o Consórcio CS Mobi Cuiabá. Com investimento estimado de R$ 125 milhões, o projeto está dividido em quatro etapas: construção e operação do novo Mercado; requalificação das vias locais e criação de espaços adequados aos pedestres; além da modernização do mobiliário urbano da região.

“Estamos testemunhando um marco em termos de modernização e renovação da área central. Modernização não significa abrir mão da nossa identidade cuiabana, nem do nosso rico patrimônio histórico. Pelo contrário, estamos unindo o desenvolvimento tão desejado com o respeito aos comerciantes e às entidades que representam aqueles que trabalham e frequentam nosso Centro Histórico”, disse Stopa.

O novo Mercado Municipal Miguel Sutil contará com quatro pavimentos, com 180 lojas, uma ampla praça de alimentação, com quiosques e restaurantes, e ambiente climatizado para oferecer mais conforto à população cuiabana. O local também terá estacionamento rotativo, com cerca de 500 vagas e um sistema automatizado com sensores para identificar a disponibilidade de vagas, compra e recarga de créditos.

Somado a isso, o vice-prefeito destacou ainda que a reestruturação do entorno do Mercado também está contemplada no projeto. Dessa forma, estão previstos também a execução de serviços como requalificação urbana das ruas, recuperação de calçadas, restauração de calçadões, instalação de bancos públicos, pontos de ônibus, suportes para bicicletas e relógios com conectividade, e novos espaços de estacionamento (Smart parking).

“O nosso Centro Histórico está passando por uma transformação abrangente e dinâmica. Em poucas palavras, estamos resgatando a vitalidade da área central, sem perder de vista os interesses do cidadão, sem deixar de lado as necessidades daqueles que mais dependem do poder público. Então, é gratificante fazer parte da gestão que está colocando em prática um projeto grandioso e que terá um impacto positivo em diferentes âmbitos”, finalizou o gestor.

Desenvolvendo o conceito de Cidade Inteligente (Smart City)

Com uma abordagem inovadora e sustentável de planejamento urbano que integra tecnologias da informação e comunicação para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, o projeto contará com a análise de dados para identificar problemas urbanos e promover a eficiência de serviços e uso inteligente de recursos.

Diante deste cenário, está previsto nas praças Alencastro e Rachid Jaudy, arredores do novo Mercado Miguel Sutil, a implantação de abrigos de ônibus com sistema de mobilidade inteligente, totens eletrônicos, estação de aparelhos de ginástica, bancos com repetidor Wi-Fi, entre outros equipamentos urbanos como que vão transformar a mobilidade da cidade e promover mais informações e segurança aos usuários do transporte público e frequentadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT