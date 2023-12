11/12/2023

Chico valoriza atuação de estagiários no Legislativo Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000 (PL), celebrou e valorizou a importância dos estagiários no Legislativo, durante a confraternização de final de ano, realizada na manhã desta segunda-feira (11.12), no gabinete da presidência.

De acordo com presidente, o objetivo é de que os estagiários, distribuídos em vários setores da Casa, possam aprender sobre suas respectivas profissões e posteriormente, com o fruto do trabalho apresentado, poderem pleitear um cargo de efetivo e até mesmo de contratado.

“Para nós é um prazer tê-los aqui como estagiários, mas nós queremos ter a oportunidade de tê-los aqui, seja como contratado ou efetivo. Essa Casa é carente de mão de obra. Temos aqui o Vinicius, entrou como estagiário e hoje, é contratado por essa Casa, sem condução política ou troca de apoio, mas sim, claramente técnico”, disse o presidente.

Vinicius estava lotado na Coordenadoria de Tecnologia da Informação, com o coordenador, Ricard Cristian, e por meio de seu ótimo desempenho apresentado no dia a dia, foi contratado ao fim do estágio.

Além dos estagiários e do presidente da Casa, o encontro também contou com a presença da Chefe da Escola do Legislativo, Amanda Fares, que coordena o programa de estágio na Câmara, do Secretário de Finanças, Fábio Barros Lima e do Secretário de Ações Institucionais, Charles Dias.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT