Chuva de meteoros Lírida tem pico nesta madrugada

A empresa SPTrans, responsável pelos ônibus da capital paulista, montou um esquema especial de transporte para atender o público dos desfiles das escolas de samba realizados no Sambódromo do Anhembi. A ação vai vigorar até o dia .

Duas linhas de ônibus especiais foram ativadas para facilitar o deslocamento do público ao evento, ligando o Sambódromo às estações Tietê e Barra Funda do Metrô, além de providenciar a alteração de itinerário da linha 9717/10. A equipe de campo da SPTrans acompanha toda a operação para auxiliar os passageiros.

Ônibus especiais

As linhas de ônibus especiais 179A/10 Metrô Tietê-Anhembi e 879A/10 Metrô Barra Funda-Anhembi foram ativadas para fazer o transporte do público exclusivamente para o Sambódromo.

O valor da passagem é o mesmo da tarifa básica do sistema – R$ 4,40 – e os ônibus aceitarão todas as modalidades de Bilhete Único normalmente.

Como funciona o sistema

179A/10 Metrô Tietê – Anhembi. Irá operar todos os dias (22, 23 e ). Horários de funcionamento: Metrô Tietê-Anhembi (ida) – das 17h às 9h.

Sentido Único: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno ao portão 1 do Anhembi, Desembarque no portão 1, Av. Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul.

O embarque será no sentido bairro na Av. Cruzeiro do Sul, 1777, e no sentido centro na Av. Olavo Fontoura (baia após o portão 0)

879A/10 Metrô Barra Funda-Anhembi. Irá operar hoje e amanhã Horários de funcionamento: Metrô Barra Funda-Anhembi (ida) – das 17h25 às 9h25. Anhembi-Metrô Barra Funda (volta) – das 17h25 até 9h25 nos dias 22 e 23.

Ida: Av. Auro Soares de Moura Andrade (Metrô Barra Funda – lado Sul), retorno, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Av. Pacaembu, Av. Dr.Abraão Ribeiro, Rua Baronesa de Porto Carreiro, Av. Rudge, Ponte da Casa Verde, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Desembarque no portão 1.

Volta: Av. Olavo Fontoura – portão 01, Praça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, acesso, Av. Auro Soares de Moura Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul).

Transporte Acessível

O Serviço Atende+, destinado a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física, disponibiliza 94 vans nos dias 22, 23 e , durante a realização dos desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. A operação á início às 19h.

Os veículos estarão disponíveis em quatro locais: Pavilhão do Anhembi (para circulação interna), Metrô Palmeiras-Barra Funda, Metrô Portuguesa-Tietê e na Av. Olavo Fontoura (Posto da CET), para atender os usuários com destino ao Sambódromo.

Linhas para Sambódromo

– Metrô Portuguesa Tietê – Saída para a Rua Mal. Odylio Denys, esquina com a Av. Cruzeiro do Sul

– Metrô Palmeiras Barra Funda – Av. Auro Soares de Moura Andrade, dentro do Terminal Barra Funda, junto à rampa de acesso

– Posto da CET – Av. Olavo Fontoura

– Pavilhão do Anhembi – Linha interna

O Atende+ é uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito, operado com vans adaptadas, destinadas a pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência. Também transporta pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, como grávidas, idosos e obesas.

Alteração de itinerário

A linha de ônibus 9717/10 Jd. Almanara – Santana será desviada temporariamente na Zona Norte e entorno do Anhembi nos dias 22, 23 e 29 (desfile das campeãs), sempre das 18h30 até as 9h do dia seguinte. Veja a alteração do itinerário no site da SPTrans.