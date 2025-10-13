AGRONEGÓCIO
Chuva favorece safra 25/26, mas tempo severo já preocupa produtores
A semana começa com o avanço das frentes de chuva sobre diversas regiões produtoras do Brasil, trazendo um cenário que exige atenção do produtor rural, especialmente para quem está iniciando o plantio da safra 2025/26.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma série de alertas de tempestades intensas para o Centro-Sul, abrangendo estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e, mais recentemente, áreas do interior de São Paulo e da Grande São Paulo.
Essas tempestades, classificadas em alerta laranja (perigo), trazem risco elevado de ventos fortes, queda de granizo e altos acumulados de chuva, podendo alcançar até 100 mm por dia, além de rajadas que variam entre 60 e 100 km/h. O Inmet alerta para possíveis cortes de energia elétrica, queda de árvores, pontos de alagamento e potencial para danos em plantações.
Para o plantio, a chuva é bem-vinda e pode ajudar na recuperação da umidade do solo após semanas de estiagem em partes do Centro-Oeste e Sudeste, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Modelos de previsão apontam que as precipitações contribuirão para equilibrar as condições da terra em boa parte dessas áreas, favorecendo o avanço do plantio de soja e milho.
No entanto, a intensidade das tempestades também requer cautela: pancadas muito fortes podem provocar encharcamento e prejudicar sementes recém-lançadas, além de expor lavouras ao risco de granizo e ventanias, que podem danificar as mudas e acarretar replantio ou gastos extras com correções.
No Sul, estados como Santa Catarina e Paraná apresentam situações distintas. Enquanto o sul paranaense mantém umidade adequada e deve se beneficiar das chuvas, o norte atravessa um dos períodos de seca mais intensos dos últimos anos, o que atrasou o início do plantio em algumas regiões. O Rio Grande do Sul, por outro lado, figura entre as áreas com maior expectativa de acumulados de chuva, o que pode acelerar a recuperação do solo e impulsionar o avanço dos trabalhos no campo.
Pelo Centro-Oeste, o clima tipicamente seco começa a dar lugar a pancadas mais regulares, mas as projeções seguem indicando chuvas abaixo da média histórica para Mato Grosso e Goiás até meados de outubro, segundo especialistas. A perspectiva para Mato Grosso do Sul é de recuperação mais firme, se confirmada a previsão de tempestades nos próximos dias. No Norte, destacam-se temperaturas elevadas – até 2°C acima da média – e um cenário de seca especialmente em Rondônia, Tocantins e Pará, com exceção de Amapá e Roraima, onde as chuvas persistem acima da média.
O Sudeste será impactado tanto pelo aumento das precipitações quanto por ondas de calor, conforme os alertas do Inmet. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro devem registrar chuvas significativas, especialmente no início da semana, com destaque para as regiões produtoras do interior paulista e do sul mineiro, áreas tradicionalmente importantes neste período do ciclo agrícola.
Segundo meteorologistas, outubro é historicamente um mês marcado pelo início das chuvas mais regulares em boa parte do Brasil, mas a irregularidade dos volumes e o excesso pontual de tempestades podem influenciar diretamente o sucesso do plantio da safra 25/26. O fenômeno La Niña, que começa a se formar no Pacífico durante a primavera, também está sendo monitorado, pois pode impactar o padrão das precipitações nas próximas semanas.
Para o produtor rural, a orientação é acompanhar diariamente as previsões do tempo e ajustar as operações de campo conforme a evolução dos mapas de chuvas e dos alertas emitidos pelos órgãos oficiais. A expectativa é positiva para o avanço do plantio onde já chove, mas é preciso zelo nas áreas sob risco de tempestades severas e granizo, bem como cautela nos polos ainda marcados pela seca. O começo da safra será decisivo, e o clima continuará sendo o principal fator para orientar todas as etapas do trabalho no campo.
Fonte: Pensar Agro
Paralisação nos EUA deixa mercado de soja ‘no escuro’ e exige cautela do produtor brasileiro
O produtor rural brasileiro começa a semana diante de um cenário de incertezas no mercado de soja. A última semana foi marcada por baixa liquidez nos negócios e dificuldades na formação de preços dentro do Brasil, reflexo direto da instabilidade vinda dos Estados Unidos e da valorização do dólar.
O principal fator internacional foi a paralisação do governo americano, conhecida como shutdown, uma situação em que parte dos órgãos públicos dos Estados Unidos suspende suas atividades por falta de aprovação do orçamento federal. Isso inclui o Departamento de Agricultura dos EUA, responsável por divulgar dados oficiais fundamentais para o funcionamento dos mercados globais de grãos. Sem esses relatórios, como o acompanhamento das condições das lavouras e o boletim mensal de oferta e demanda, operadores e exportadores ficam sem referência para tomar decisões, tornando o ambiente mais incerto e cauteloso.
Com menos informações à disposição, o pregão da Bolsa de Chicago apresentou quedas nos contratos futuros da soja, e o próprio volume negociado ficou abaixo do usual. Essa ausência de dados oficiais aumentou o risco percebido entre compradores e vendedores, tanto no Brasil quanto fora dele.
No mercado brasileiro, o reflexo imediato foi a diminuição do ritmo dos negócios e negociações travadas entre produtores e compradores, já que ambas as pontas preferiram aguardar sinais mais claros do mercado externo. Mesmo assim, a alta do dólar serviu como um colchão de proteção para os preços internos, promovendo ajustes pontuais em algumas das principais praças do país.
Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos subiu de R$ 129,00 para R$ 132,00, enquanto em Cascavel (PR) houve alta de R$ 131,00 para R$ 135,00. No porto de Paranaguá, a valorização foi de R$ 2,50 na semana, atingindo R$ 137,50 por saca. Em outras regiões como Rondonópolis (MT), o preço ficou estável em R$ 125,00.
Segundo especialistas, o quadro deve continuar marcado por cautela enquanto persistir o impasse orçamentário nos Estados Unidos, pois a retomada dos boletins oficiais é essencial para orientar tendências e decisões de curto prazo.
Paralelamente, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China seguem no radar, influenciando o fluxo internacional da soja e abrindo espaço para o Brasil ocupar parte da tradicional janela americana de exportações.
Projeções de consultorias do setor apontam que as exportações brasileiras podem alcançar 111 milhões de toneladas em 2026, acima das 107 milhões previstas para 2025, favorecidas pela demanda firme da China e pela competitividade da oleaginosa nacional. O esmagamento também tende a crescer levemente, reforçando o papel do Brasil como principal fornecedor global de soja.
Diante desse cenário, o produtor deve manter atenção redobrada ao câmbio e aos desdobramentos do quadro político americano. O momento requer estratégia e flexibilidade na hora de comercializar a produção, aproveitando oportunidades que possam surgir com a valorização do real ou com mudanças no cenário externo.
Enquanto os dados dos Estados Unidos não voltarem a ser publicados, o planejamento cuidadoso e o acompanhamento das notícias internacionais tornam-se ferramentas essenciais para garantir bons resultados no campo.
Fonte: Pensar Agro
Nova rodada de investimentos em genética de Pop Resortfigure, o primeiro Superhorse no Brasil
No dia 25 de outubro, às 12h, a Red Eventos, em Jaguariúna (SP), será palco do 28º Leilão VPJ Genética. O evento contempla em sua programação o VPJ Quarter Horse, que ooortuniza investimentos em genética de POPULAR RESORTFIGURE, o cavalo que entrou para a história como POP Superhorse e mudou definitivamente o cenário do laço no Brasil. Serão ofertados 40 lotes especiais, entre potros, potras, embriões e doadoras, a maioria descendente direta do garanhão.
Entre os destaques estão a potra VPJ TROPICANA POP, filha de POP com Lafayette Boy; a potra VPJ SIXTY SIX POP, que carrega também o sangue do consagrado Inferno Sixty Six; e a fêmea VPJ TARGA POP, resultado do cruzamento com a campeã Shinning Beaver. “POP é o primeiro e único Superhorse a chegar ao Brasil, consagrado como o maior garanhão Quarto de Milha de laço de todos os tempos, uma verdadeira fábrica de campeões de laço”, afirma Haroldo Poliselli, diretor da VPJ Quarter Horse, núcleo equino do Grupo VPJ.
Em 2002, POP conquistou um feito que até hoje inspira respeito no mundo do Quarto de Milha: foi campeão mundial pela American Quarter Horse Association (AQHA) em três modalidades de laço — Cabeça, Pé e Individual Técnico. “Foi a primeira e única vez que competiu no mundial da raça, e essa tríplice vitória lhe rendeu o título máximo de Superhorse, concedido apenas a cavalos que demonstram superioridade absoluta em diferentes provas”, explica Haroldo.
Até então, o Brasil não contava com cavalos realmente aptos para o laço. A modalidade já era praticada, mas os animais disponíveis eram voltados para apartação e rédeas, sem a explosão e a técnica exigidas nas provas. Quando a VPJ importou o POP em 2011, transformou o esporte. Cinco anos depois, em 2016, seus primeiros descendentes estreariam no Potro do Futuro da ABQM: foram 16 filhos em pista, de onde surgiram os primeiros campeões. Desde então, POP consolidou-se como a grande fábrica de campeões de laço.
No universo das competições, vencer o Potro do Futuro ABQM é o primeiro passo para a fama. Trata-se de um título que garante ao animal prestígio vitalício, consolidando sua carreira e valorizando sua genética de forma definitiva. Entre os competidores, costuma-se dizer que “quando um cavalo vence o Potro do Futuro, sua vida está feita”. É exatamente nesse cenário que POP se destaca: seus descendentes transformaram um sonho em rotina, estabelecendo uma linhagem imbatível no país.
O currículo de sua produção fala por si: são 337 campeões e reservados nas principais pistas nacionais, incluindo 56 títulos apenas no Potro do Futuro ABQM (27 campeões e 29 reservados), além de 16 estatuetas ABQM Awards, entre 2017 e 2024. Ele entrou para a história da ABQM, sendo considerado o terceiro maior reprodutor de todos os tempos em Laço Cabeça, quinto em Laço Pé e líder imbatível no Individual Técnico e no Individual Cronômetro.
No aspecto financeiro, os filhos de POP já superaram a marca de US$ 3,2 milhões em prêmios no país, ultrapassando, inclusive, os US$ 3 milhões em ganhos nos Estados Unidos. Esse impacto também se refletiu no mercado. Em 2012, suas primeiras 120 coberturas foram vendidas a R$ 5 mil cada. Dez anos depois, a média já atingia R$ 18 mil, com mais de mil serviços comercializados.
Tamanha valorização foi impulsionada também pelas éguas com as quais foi acasalado, como Sweet Lassi, maior ganhadora de Laço Individual Técnico da história, e Miss Makin Lill, quinta maior da categoria. “Antes do POP, não havia garanhão à altura para acasalar com essas éguas. Essa junção originou uma das linhas genéticas mais consistentes do laço”, reforça Diogo Poliselli, diretor da VPJ Quarter Horse.
Atualmente aposentado em Olímpia (SP), POP tem uma reserva genética que permitirá a geração de filhos por pelo menos 50 anos. Iniciativas como a “Geração Premiada” e o All Around seguem fortalecendo sua linhagem. Para Haroldo, o impacto deste cavalo é comparável apenas a ídolos brasileiros: “O que Ayrton Senna representou para a Fórmula 1 e Pelé para o futebol, POP representa para o laço. Um divisor de águas, um legado imbatível no Quarto de Milha”, complementa Diego Poliselli, também diretor da VPJ Quarter Horse.
Fonte: Pensar Agro
