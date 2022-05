Chuva fez 79 mortes em Pernambuco até o momento

A última semana de maio começa instável em grande parte do Brasil. No Nordeste, as condições para chuva forte persistem no litoral, mas o sol volta aparecer. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mamedes Melo, essas chuvas são influenciadas por fenômenos maiores. “Ainda estamos sob influência do La Niña, mesmo que tenha enfraquecido. Isso faz com que massas de ar polar entrem com mais intensidade pelo Sul”, explicou.

Mamedes disse que a recente massa de ar polar que abrangeu grande parte do continente, se deslocou para o Oceano Atlântico. Isso fez com que ventos carregando a umidade do Atlântico fossem direcionados para a costa do Nordeste. “Isso intensificou o volume de chuva, que é o que vimos nos últimos dias, especialmente entre Pernambuco e Alagoas”, ressaltou o meteorologista.

Nessa região, a previsão indica continuidade das chuvas até hoje (30). Os volumes serão concentrados entre Pernambuco e o norte e nordeste de Sergipe. “Toda essa faixa leste do Nordeste ficará hoje em estado de atenção”, disse Mamedes, acrescentando que o solo encharcado é motivo de preocupação.

Pernambuco

Na manhã de hoje, a Defesa Civil Nacional atualizou para 79 o número de óbitos em Pernambuco, LINK 1 em decorrência das chuvas intensas que assolam o estado. Até o momento, 14 municípios encontram-se em situação de emergência, em meio a 63 municípios que estão sob monitoramento. Há, ainda, 3.957 desabrigados em pontos de apoio localizados próximos às regiões afetadas.

Sul

O fim de maio e o início de junho serão frios e com muita umidade na maior parte do Sul do Brasil. A passagem de uma nova frente fria nos próximos dias provoca chuva e traz mais frio de origem polar para a região. Mas desta vez, o frio mais intenso será para os gaúchos e para a serra catarinense. A queda da temperatura começa a ser sentida nesta segunda-feira e maio termina com chance de geada e de precipitação invernal no Sul do Brasil

Na terça-feira (31), as condições para geada aumentam sobre o Rio Grande do Sul e várias áreas da depressão central, e todo o sul e sudoeste gaúcho podem amanhecer congelados pela geada.

Sudeste

No início da semana, um sistema de baixa pressão provoca chuvas em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Na terça-feira, a chuva continua nos dois estados.

Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o tempo permanece firme, sem risco de chuva.

Centro-Oeste

A semana começa com chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul e no oeste do Mato Grosso, com risco de tempestades. No Distrito Federal e Goiás, o tempo permanece firme, com sol.

Na terça-feira, a chuva se intensifica no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas apenas na região oeste do estado. No restante do estado a previsão é de céu aberto e sol.

Região Norte

A última segunda-feira de maio será de chuva e trovoadas em quase todos os estados do Norte. As chuvas mais intensas acontecem no Amazonas, Roraima e Pará. A exceção é o Tocantins. Na terça-feira, nada muda.