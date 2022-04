Chuvas não comprometem operação de usinas em Angra, diz Eletronuclear

Atrações inéditas, novas temporadas e novos horários de produções já consagradas estão em destaque na programação que a TV Brasil estreia nesta segunda-feira (4). Sempre com foco em qualidade e credibilidade, a emissora pública oferece ainda mais informação e entretenimento para o público com a nova grade.

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente, ressalta que a nova programação traz novidades pensadas para fidelizar o público que já assiste à TV Brasil e para atrair novas audiências. “O conteúdo jornalístico vai aumentar, com edições aos sábados dos Repórteres locais e Repórter Brasil Noite. Vamos estrear os realities Mata Viva e Arte na Fotografia e exibir novas edições na faixa de documentários da tarde”.

Entre as estreias do canal está o seriado Mata Viva – Ciência e Aventura na Mata Atlântica, que ganha as telinhas aos sábados, às 12h15. A série documental de oito episódios acompanha o trabalho de pesquisadores que se aventuram em busca de descobertas científicas na maior reserva privada de mata atlântica do Brasil, conhecida como “Legado das Águas”. Localizada a menos de duas horas da cidade de São Paulo, a reserva conta com uma área de mais de 31 mil hectares.

Série de documentários sobre o samba na região Norte do país, Amazônia Samba, também está na lista de novidades da nova programação. No ar aos sábados às 22h45, o seriado realizado pelo sambista paraense Arthur Espíndola viaja até diversos municípios, vilarejos e comunidades do interior do Pará para entrevistar compositores que nunca tiveram oportunidade de gravar ou sequer registrar suas obras. Depois das entrevistas, a produção selecionou 24 sambas que ganharam arranjos e a interpretação de artistas consagrados da música brasileira, como Dudu Nobre, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Leila Pinheiro, Simoninha, Pedro Luis, Moacyr Luz, João Cavalcanti, Fabiana Cozza, Toninho Geraes, Ana Costa, Pinduca, Lia Sophia, Cleide Moraes, Bilão, Arthur Espíndola, entre outros.

Reality shows

Aos domingos, às 19h30, estreia o Arte na Fotografia, primeiro reality show brasileiro sobre foto. Para atrair um universo cada vez maior de pessoas interessadas em fotografar, o programa dá dicas práticas e lições primorosas ao desafiar seis jovens fotógrafos amadores a criarem trabalhos autorais. Ao longo de oito episódios apresentados por Thalma de Freitas, os participantes competem em provas de diferentes estilos e temas, entre eles fotojornalismo, moda, dança e esporte.

Na sessão Cine Retrô de domingo, às 16h, o público poderá curtir novamente os primeiros filmes da coleção Os Trapalhões, que voltam à programação da TV Brasil. Formado por Renato Aragão (Didi), Dedé Santana, Mussum e Zacarias, o grupo de comediantes marcou gerações com o seu jeito de fazer humor. Os títulos adquiridos pelo canal têm temas diversos e vão desde as paródias de filmes clássicos a versões bem-humoradas de histórias conhecidas. No total, 15 longas-metragens produzidos entre os anos de 1967 e 1990 ganham nova exibição na emissora pública.

Inédito na TV Brasil, o programa Visite Paraná entra na grade do canal às 6h de segunda-feira. Produzido pela emissora pública TV Paraná Turismo, a produção apresenta e explora localidades paranaenses com belas paisagens, atrações turísticas, dicas de passeios, gastronomia e muitas curiosidades.

Também na nova programação, a partir da próxima segunda a sessão TV Brasil Docs ocupa o horário das 22h, logo após o Sem Censura, para exibir documentários.

O diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales, conta que a nova grade da TV Brasil aumenta a oferta de produções de qualidade em sinal aberto, nos aplicativos e redes sociais, on demand e em tempo real, todos alinhados à missão da EBC. “São produtos próprios, co-produções, licenciamentos e parcerias que chegam, a partir de 4 de abril, aos lares dos brasileiros de forma gratuita e com informação, entretenimento, educação, saúde, cultura”.

Novos dias e horários

Ganham espaço, ao vivo, na nova grade de sábado da emissora pública o Repórter Brasil Noite e os telejornais locais de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Com a cobertura dos principais acontecimentos do dia no país e no mundo, o Repórter Brasil Noite será exibido às 19h, com meia hora de duração. Já os noticiários locais terão 15 minutos e vão ao ar ao meio-dia, divulgando dicas de trânsito, previsão do tempo, flashes ao vivo e prestação de serviços.

Nos domingos, a premiada atração jornalística Caminhos da Reportagem passa a ser exibida às 22h, seguida do programa de entrevistas Brasil em Pauta, também com novo horário, às 22h30.

Novidades já estão no ar

Entre as novidades da programação que já estão no ar desde o fim de março, a série de animação infantil Charlie, o Entrevistador de Coisas estreou na TV Brasil Animada, faixa com diversas atrações para as crianças. Com 26 episódios de 11 minutos e dedicada à turminha em idade pré-escolar, a produção é apresentada de segunda a sexta, às 9h05.

Também já está em exibição na TV Brasil nos domingos, ao meio-dia, a nona temporada do Samba na Gamboa – atração em que Diogo Nogueira canta com grandes intérpretes das nova e velha gerações de sambistas brasileiros e ícones da MPB. Há mais de dez anos na telinha, o programa traz agora edições que mesclam trechos musicais de episódios exibidos em outras temporadas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Estreia da nova programação da TV Brasil – a partir de segunda-feira, dia 04/04

