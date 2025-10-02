CIDADES
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (04) para vacinação em Sinop
O funcionamento excepcional tem como objetivo oferecer mais comodidade às famílias que precisam garantir a regularidade vacinal das crianças e adolescentes para a rematrícula na rede pública municipal de ensino. O atendimento será das 7h às 17h, sem interrupção no período do almoço, para ampliar o acesso à vacinação.
O secretário municipal de Saúde, Érico Stevan, explicou que a medida atende a uma solicitação da gestão municipal, com foco na humanização do atendimento e na preocupação com a saúde das crianças. “Foi um pedido do nosso prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho para que houvesse maior humanização no atendimento. Vamos mudar o horário para atender a essa demanda específica da rematrícula escolar, oferecendo um dia diferenciado. No sábado, os CIAs irão funcionar das 7h às 17h com a aplicação de vacinas”, afirmou.
A Secretaria de Saúde ressalta que estarão disponíveis vacinas de rotina, conforme o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de doses de campanhas vigentes para permitir a atualização completa da caderneta. O atendimento será aberto para toda a população, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Famílias que não puderem comparecer no sábado devem procurar a unidade mais próxima durante a semana, nos horários regulares de funcionamento.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Profissionais da área da saúde de Sinop e região já podem se inscrever no 1º Simpósio de Sífilis
O simpósio tem como foco a prevenção, atualização científica e troca de experiências sobre o enfrentamento da doença e pretende reunir diferentes públicos da área da saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários e acadêmicos. O objetivo é fortalecer as estratégias de combate à sífilis e reforçar a importância da atenção básica, do pré-natal de qualidade e da testagem rápida como instrumento fundamental para o diagnóstico precoce e redução da transmissão.
O evento será realizado em dois turnos, com a mesma programação, para permitir ampla participação dos profissionais. Pela manhã, o simpósio começa às 7h e termina às 11h. No período da tarde, a segunda turma será recebida às 13h, com término previsto para às 17h. Os turnos contarão com os mesmos palestrantes e conteúdos.
As palestras abordarão temas como sífilis adquirida, sífilis na gestação, sífilis congênita e o acompanhamento da criança exposta à doença. Também serão discutidos os resultados do Comitê de Investigação da Sífilis em Sinop, além de experiências práticas na ampliação da testagem rápida na atenção primária, em setores hospitalares e em serviços especializados.
O simpósio terá limite de 400 participantes por turno. No ato da inscrição, os interessados devem optar por participar no período da manhã ou da tarde. Para garantir a vaga, é necessário realizar inscrição, exclusivamente, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/1-simposio-de-sifilis-prevencao-e-controle-da-sifilis-o-desafio-e-nosso-17-10/3137260. Todos os participantes que registrarem presença, receberão certificado emitido pela UFMT – Campus Sinop, válido para comprovação acadêmica ou profissional.
Palestras e atividades
- Sífilis Adquirida e Sífilis na Gestação–Dr. Walther Esteves Lima
- Sífilis Congênita e Acompanhamento da Criança Exposta a Sífilis – Dra. Érica Moreira Pedraça infectologista
- Comitê de Investigação da Sífilis no Município de Sinop- Enf. Joana Rodrigues Nascimento Silva
- Teste Rápido como Ferramenta Diagnostica da Sífilis. – Prof. Dr. César Augusto da Silva Flores
- Caracterização e qualidade do Pré natal das mães de crianças nascidas com Sífilis Congênita em município da Amazônia legal– Laila Frizon – Curso de Enfermagem da UFMT, Campus de Sinop.
- Mesa redonda: Experiencias Sobre Ampliação e Estratégias de Realização de Testagem Rápida na Atenção Primaria, setor Hospitalar e Serviço Especializado.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Jogos Abertos: Prefeitura divulga tabela de jogos desta sexta-feira (03); confira
A modalidade de basquetebol terá três jogos, e serão realizados no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado na rua das Salvias, no Jardim Primaveras. A primeira partida começa às 18h30 com as equipes femininas de Sorriso e Sinop. O segundo jogo começa às 19h30 e será entre as equipes masculinas de Vera e União do Sul. O terceiro começa às 20h30, também com equipes masculinas, entre Sinop e Lucas do Rio Verde.
A modalidade de futsal terá quatro jogos e serão disputados em dois ginásios do município. No Ginásio Francisco Hidalgo Gimenez, localizado na rua Paulo Pan, Jardim Boa Esperança, terão dois jogos. A primeira partida será entre as equipes femininas de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, com início às 20h e a segunda entre as equipes masculinas de Cláudia e Ipiranga do Norte, com início às 22h.
Já no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado na avenida das Sibipirunas, Jardim Botânico, também terão dois jogos. Nesse, a primeira partida começa às 21h na disputa entre as equipes femininas de Sinop e União do Sul, e termina com o segundo jogo que começa às 22h entre as equipes masculinas de Lucas do Rio Verde e Sinop.
A modalidade de handebol terá três jogos e serão realizados, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa. A primeira partida começa às 18h30 na disputa das equipes masculinas entre Ipiranga do Norte e Sorriso. O segundo jogo será às 19h30, também na disputa das equipes masculinas, entre Paranaíta e Sinop. A terceira partida está programada para iniciar às 20h30, entre as equipes femininas de Sinop e Ipiranga do Norte.
Para os atletas da modalidade de vôlei, a competição será no Ginásio Benedito Santiago, localizado na avenida dos Jacarandás, Setor Residencial Sul. Serão quatro jogos nesta sexta. A primeira partida começa às 18h30, com a disputa entre as equipes femininas de Sinop e União do Sul. Às 19h30 começa a segunda partida, entre as equipes, também femininas, de Cláudia e Ipiranga do Norte. O terceiro jogo está programado para começar às 20h30, na disputa das equipes masculinas de Santa Carmem e Sinop. Às 21h30 começa a última partida, também das equipes masculinas, entre Ipiranga do Norte e Alta Floresta.
“Será um dia bastante cheio de competições. Pedimos que a população participe. Chame a família, os amigos, escolha um ginásio mais próximo da casa, e faça, desses momentos, um período de convivência familiar. Que possa, também, torcer pelo município que está disputando nas quatro modalidades. Que possamos mostrar que Sinop também tem tradição no esporte”, convidou, o responsável técnico da Diretoria de Esporte, Patrício Souza.
Compeonato
A competição que acontece até domingo (05), reunirá 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.
O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.
A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
Etapa Estadual
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Servidores e servidoras de cartórios eleitorais realizam exames periódicos durante Prêmio Esemplare
Projeto de ressocialização do CASE Sinop abre novos caminhos para jovens em conflito com a lei
MPMT celebra acordos para fortalecer a saúde pública em Tapurah
Voz e vez aos idosos: a importância de garantir direitos e dignidade
Guarda Municipal de Várzea Grande conclui curso de cães detectores de drogas do Bope
Segurança
Polícia Civil desmantela ponto de distribuição de drogas em Campos de Júlio
A Polícia Civil desmantelou, nesta terça-feira (1º.10), uma residência que era utilizada como ponto de distribuição de drogas, na cidade...
Polícia Militar prende homem por agredir e ameaçar a namorada de morte em Primavera do Leste
Policiais militares da 2ª Companhia Independente prenderam um homem, de 38 anos, por agressão e ameaçar a namorada de morte,...
Polícia Militar recupera caminhonete furtada e prende homem por receptação
Policiais militares da cidade de Curvelândia prenderam um homem, de 47 anos, e recuperaram uma caminhonete furtada, na noite desta...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política7 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES6 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Brasil2 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Várzea Grande7 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares