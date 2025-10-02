CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (04) para vacinação em Sinop

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (02), a primeira tabela de jogos da etapa regional da competição dos Jogos Abertos Mato-grossenses. Nesta sexta-feira, 03 de outubro, terão 14 jogos nas quadro modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Quatro ginásios receberão estes jogos.



A modalidade de basquetebol terá três jogos, e serão realizados no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado na rua das Salvias, no Jardim Primaveras. A primeira partida começa às 18h30 com as equipes femininas de Sorriso e Sinop. O segundo jogo começa às 19h30 e será entre as equipes masculinas de Vera e União do Sul. O terceiro começa às 20h30, também com equipes masculinas, entre Sinop e Lucas do Rio Verde.



A modalidade de futsal terá quatro jogos e serão disputados em dois ginásios do município. No Ginásio Francisco Hidalgo Gimenez, localizado na rua Paulo Pan, Jardim Boa Esperança, terão dois jogos. A primeira partida será entre as equipes femininas de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, com início às 20h e a segunda entre as equipes masculinas de Cláudia e Ipiranga do Norte, com início às 22h.



Já no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado na avenida das Sibipirunas, Jardim Botânico, também terão dois jogos. Nesse, a primeira partida começa às 21h na disputa entre as equipes femininas de Sinop e União do Sul, e termina com o segundo jogo que começa às 22h entre as equipes masculinas de Lucas do Rio Verde e Sinop.



A modalidade de handebol terá três jogos e serão realizados, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa. A primeira partida começa às 18h30 na disputa das equipes masculinas entre Ipiranga do Norte e Sorriso. O segundo jogo será às 19h30, também na disputa das equipes masculinas, entre Paranaíta e Sinop. A terceira partida está programada para iniciar às 20h30, entre as equipes femininas de Sinop e Ipiranga do Norte.



Para os atletas da modalidade de vôlei, a competição será no Ginásio Benedito Santiago, localizado na avenida dos Jacarandás, Setor Residencial Sul. Serão quatro jogos nesta sexta. A primeira partida começa às 18h30, com a disputa entre as equipes femininas de Sinop e União do Sul. Às 19h30 começa a segunda partida, entre as equipes, também femininas, de Cláudia e Ipiranga do Norte. O terceiro jogo está programado para começar às 20h30, na disputa das equipes masculinas de Santa Carmem e Sinop. Às 21h30 começa a última partida, também das equipes masculinas, entre Ipiranga do Norte e Alta Floresta.



“Será um dia bastante cheio de competições. Pedimos que a população participe. Chame a família, os amigos, escolha um ginásio mais próximo da casa, e faça, desses momentos, um período de convivência familiar. Que possa, também, torcer pelo município que está disputando nas quatro modalidades. Que possamos mostrar que Sinop também tem tradição no esporte”, convidou, o responsável técnico da Diretoria de Esporte, Patrício Souza.



Compeonato



A competição que acontece até domingo (05), reunirá 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.



O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.



A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).



Etapa Estadual



A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.