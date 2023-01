“Ciclo de investimentos da atual gestão vai atrair mais empresas para MT”, afirma secretário de Fazenda

A meta do Governo de Mato Grosso para os próximos quatro anos é manter o ciclo de investimentos feitos entre 2019 e 2022 e, com a execução do cronograma já estabelecido e o equilíbrio econômico-financeiro, atrair mais empresas para o estado, gerando mais emprego e renda para a população, segundo o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo.

“Em curto espaço de tempo, eu falo dos próximos quatro anos, nós temos um ciclo de investimentos públicos que estão contratados, que vão gerar emprego e renda, e também de investimento privado, seja no setor de energia, no caso do etanol de milho, mas também nos setores de algodão, soja, milho, e a gente espera que isso se reverta cada vez mais em mais atratividade para novas empresas virem para Mato Grosso. A nossa perspectiva para o segundo mandato é sustentar esse ciclo de investimentos públicos”, destacou o secretário.

De acordo com ele, a meta do Governo continua sendo investir parte siginificativa do orçamento em avanços e melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. “Isso gera emprego e renda que chega lá na ponta para o cidadão”, ressaltou.

O secretário afirmou que colocar o contribuinte no centro das suas próprias decisões também é uma prioridade para o governador Mauro Mendes. “Pretendemos dar automatização no atendimento ao contribuinte, ofertando mais eficiência ao fluxo de processos e desburocratizando-os. Nosso objetivo é que a Secretaria de Fazenda entre no mundo virtual e facilite a vida do empresário e do contribuinte, para que ele mesmo possa resolver o seu problema”, explicou.

Os novos valores do programa Nota MT, as novas regras de distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios, o equilíbrio das receitas e despesas e o compromisso do Governo de Mato Grosso com os servidores públicos também são destacados pelo secretário como resultados positivos obtidos nos últimos anos.

Fonte: GOV MT