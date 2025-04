Ciclo de qualificações sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) começa pelo Rio de Janeiro

O Zé Gotinha acompanhou de perto, nesta segunda-feira (14), o início da campanha de vacinação nas escolas do Rio Grande do Norte. Com o tema “Minha Escola Nota 10”, o estado está incentivando ações de atualização das cadernetas de vacinação de alunos dos ensinos infantil e fundamental de todos seus 167 municípios. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), iniciativa do Ministério da Saúde e da Educação, que está acontecendo em todo o país.

A abertura aconteceu no Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN (IERN), em Natal, e contou também com a participação da governadora Fátima Bezerra e do diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti, além de autoridades locais e estaduais.

Em sua fala, Eder Gatti destacou a importância do DPNI ao longo da história para eliminar algumas doenças e controlar outras, revolucionando a saúde pública brasileira. “Nós tivemos quedas de cobertura vacinal dos anos de 2016 a 2022 e graças aos esforços do atual governo, a partir de 2023 iniciamos um processo de resgate do Programa Nacional de Imunizações, com recuperação da cobertura vacinal; e a estratégia de vacinação na escola veio para contribuir para a proteção de crianças e adolescentes”, afirmou Gatti.





Programa Saúde na Escola (PSE)

O PSE é uma iniciativa da Saúde e da Educação voltada para alunos de até 15 anos de idade. Entre os dias 14 e 25 de abril, o governo federal espera vacinar 27,8 milhões de alunos de 109,8 mil escolas públicas do Brasil, em 5.544 municípios. Isso representa 80% das instituições da rede pública de ensino e representa a maior adesão da história do programa criado em 2007.

Conforme a faixa etária de indicação da vacina, serão aplicadas doses das vacinas contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV.

As ações contam com a participação dos profissionais do SUS, cujas equipes vão vacinar no ambiente escolar ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), sempre com a autorização dos responsáveis. Há ainda checagem das cadernetas de vacinação para alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualização.

