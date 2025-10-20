JUSTIÇA
Cidadania digital: parceria entre TJMT e Poder Executivo aproxima o cidadão dos serviços da Justiça
Com o objetivo de tornar o acesso à Justiça mais simples, rápido e acessível, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e o Governo do Estado de Mato Grosso firmaram, nesta segunda-feira (20 de outubro), um Termo de Cooperação Técnica que amplia a oferta de serviços digitais do Judiciário à população por meio do aplicativo MT Cidadão, que conta com 1,3 milhão de usuários, e do Portal de Serviços do Governo, por meio do Projeto Cidadania Digital Integrada. A cerimônia foi realizada no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.
Durante a assinatura do termo de cooperação, o presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, destacou que a iniciativa é parte da agenda de transformação digital do Poder Judiciário e reforça o compromisso institucional com a cidadania e a transparência.
“É mais uma facilidade. O cidadão poderá consultar processos, emitir certidões, boletos de custas e, aos poucos, outros serviços estarão disponíveis. O projeto de Cidadania Digital está alinhado ao nosso planejamento estratégico, à agenda digital do Governo e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele foi pensado para facilitar a vida do cidadão com informações claras, acessíveis e diretas”, afirmou o presidente.
A juíza Joseane Quinto Antunes, coordenadora do Laboratório de Inovação do TJMT (InovaJusMT), ressaltou o caráter colaborativo do projeto, desenvolvido junto ao Laboratório Central de Inovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (LabSin/SEPLAG-MT).
“A ideia é integrar os serviços do Poder Judiciário com os do Estado para que o cidadão de Mato Grosso possa, num só portal, encontrar todos os serviços que são importantes. Esse projeto foi idealizado desde março deste ano, passou por muitas fases e nós estamos trabalhando juntamente com o Estado de Mato Grosso para tornar viável. A áreas técnicas dos dois órgãos, tanto do Judiciário quanto do Executivo, foram essenciais para tornar tudo possível”, destacou a magistrada.
Modernização e eficiência no serviço público
O governador Mauro Mendes enfatizou que a tecnologia é um dos pilares para tornar o Estado mais eficiente, econômico e conectado às necessidades da população.
“Quando falamos em investir em tecnologia, falamos em eficiência. É uma forma de tornar o poder público mais ágil e menos custoso para o cidadão. Parabenizo o Tribunal de Justiça por somar a esse esforço e por enxergar a tecnologia como uma janela de oportunidades para oferecer serviços mais rápidos, eficientes e acessíveis”, declarou o governador.
O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, também destacou que a parceria traz mais eficiência e economia à gestão pública, ao mesmo tempo em que aproxima o cidadão dos serviços de Justiça.
“Estamos falando de uma aplicação que leva os serviços do TJ ao cidadão com maior facilidade. Ele poderá consultar processos, receber notificações e ter acesso rápido a informações. Isso gera economia, eficiência e fortalece o vínculo do cidadão com os poderes públicos”, pontuou.
O aplicativo MT Cidadão está disponível gratuitamente para Android e iOS. Os serviços também podem ser acessados pelo Portal de Serviços do Governo de Mato Grosso (https://MT.gov.br).
Instituições assinam termo de cooperação para reforçar combate à corrupção em Mato Grosso
Durante o curso “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado”, realizado nesta segunda-feira (20), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e diversas instituições estaduais assinaram o Termo de Cooperação Técnica nº 24/2025.
O acordo reúne o TJMT, Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria-Geral e a Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de integrar esforços no combate à corrupção, à improbidade administrativa e à lavagem de dinheiro.
Coordenado pelo Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público (CIPP), o termo prevê ações de capacitação, campanhas educativas, criação de um painel para monitorar processos judiciais e o compartilhamento seguro de informações entre os órgãos.
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira, destacou que a união institucional fortalece o sistema de controle e a transparência na gestão pública. Segundo ele, o compromisso firmado busca “somar esforços para proteger o dinheiro público e combater crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa”.
O coordenador do Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público, desembargador Hélio Nishiyama, enfatizou que o termo simboliza a integração efetiva entre as instituições responsáveis pela defesa da coisa pública. Ele explicou que o acordo envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controladoria-Geral e a Polícia Judiciária Civil, todos unidos por um mesmo propósito: combater a corrupção e garantir a recuperação de ativos.
“O termo de cooperação representa a união de instituições vocacionadas à persecução criminal, à prevenção e à punição de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. A ideia é melhorar a funcionalidade do sistema de Justiça e tornar mais eficaz a recuperação de ativos, que é um dos caminhos mais eficientes para desmantelar organizações criminosas”, afirmou Nishiyama.
O governador Mauro Mendes elogiou a iniciativa do Judiciário e defendeu a valorização da integridade no serviço público. “O Brasil precisa cuidar corretamente do patrimônio público e fortalecer seus valores institucionais. Essa ação liderada pelo Tribunal de Justiça é um alento, porque mostra que ainda há servidores comprometidos com o combate à corrupção e a defesa do bem coletivo”, declarou.
O procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca da Costa, destacou que o trabalho conjunto garante maior eficiência na proteção dos recursos públicos. “Precisamos agir de forma preventiva para evitar desfalques e, ao mesmo tempo, sermos mais ágeis nas medidas repressivas. Esse termo permite padronizar fluxos e melhorar a comunicação entre as instituições”, observou.
Já o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, reforçou o compromisso da Corte com o comitê. “O TCE vai contribuir com ações preventivas e de controle, disponibilizando informações de auditorias e fiscalizações. Essa cooperação fortalece o cuidado com o recurso público e beneficia diretamente a população mato-grossense”, concluiu.
O documento foi assinado pelo presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira; pelo governador Mauro Mendes; pelo procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca da Costa; pelo presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida; pelo coordenador do CIPP, desembargador Hélio Nishiyama; pelo supervisor do Núcleo de Cooperação Judiciária, desembargador Wesley Sanchez Lacerda; pelo controlador-geral do Estado, Paulo Farias Nazareth Netto; pelo secretários de Segurança Pública, coronel Cesar Augusto de Camargo Roveri; e pela delegada-geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Silveira Maidel.
TJMT Inclusivo: Justiça Comunitária realiza atendimento oftalmológico para crianças autistas
Vinte crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) receberam atendimento oftalmológico gratuito nesta sexta-feira (17), durante a 5ª edição do TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo, realizada em Rondonópolis. A iniciativa formativa foi promovida pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão, presidida pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Acompanhando os atendimentos de irmãos gêmeos, a desembargadora Nilza elogiou a ação, que foi desenvolvida pela primeira vez nesta 5ª edição. “Iniciativa de extrema responsabilidade. Por vezes, as crianças acabam prejudicadas, já que não conseguem enxergar o conteúdo, e isso impacta diretamente em seu aprendizado”, afirmou.
A oferta do serviço oftalmológico foi delineada pela coordenação da Justiça Comunitária de Rondonópolis e pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador estadual. Os atendimentos foram realizados dentro da carreta da Justiça Comunitária, o que possibilitou conforto e todos aparelhos necessários para o diagnóstico.
A juíza Cristhiane Trombini Puía Baggio, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis e coordenadora local da Justiça Comunitária, destacou a importância da ação.
“Temos uma demanda muito grande por atendimentos oftalmológicos para crianças. Com o auxílio dos agentes comunitários de Justiça e Cidadania, conseguimos viabilizar o atendimento. Contamos com um médico oftalmologista voluntário, que teve toda a boa vontade do mundo em abraçar essa causa”, afirmou.
A magistrada explicou que foi realizada uma triagem, em conjunto com o Município, para o atendimento. “As crianças sairão daqui com uma consulta realizada e já com encaminhamento para confecção dos óculos”, pontuou.
O médico oftalmologista responsável pelos atendimentos, Valtecir Gerardo da Silva, atua como voluntário em ações sociais há mais de 30 anos.
“Sempre que posso ajudar, eu participo. Para mim é um prazer. É o ganho, é o bem-estar que a gente sente ao saber que está trabalhando por alguém”, declarou.
“O autismo… a gente sabe o quanto é importante que a criança tenha assistência médica e acompanhamento de outros profissionais”, completou.
Ação coletiva
A seleção das crianças foi realizada por meio de articulação entre a Justiça Comunitária e a Secretaria de Educação, com apoio dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e das escolas da rede municipal. Em Rondonópolis, o trabalho é realizado por três agentes comunitários de Justiça e Cidadania: Rejane Queiroz de Souza Brito, Sandra Loote e Donizete Moraes.
“Na prática, nós, como agentes da Justiça, garantimos os direitos da população em Rondonópolis. Somos os olhos da nossa comunidade”, explicou a agente Rejane.
Os primeiros atendidos foram dos gêmeos Arthur e Esteffanya Vieira, de oito anos, moradores do bairro Parque Universitário. A mãe, Ana Paula Nunes Vieira Santos, agradeceu a oportunidade e incentivou a continuidade da iniciativa.
Outra mãe beneficiada foi Beatriz Oliveira, moradora do bairro Rui Barbosa. Seu filho, Ismael Davi, vinha apresentando dificuldades para concluir as tarefas escolares.
“Ele está reclamando bastante na escola”, contou Beatriz. “A diretora da escola me comunicou sobre esse atendimento, que nos ajuda bastante. Neste momento, estou sem trabalhar.”
A ação alcançou famílias dos bairros Parque Universitário, Dom Osório, Universitário e Rui Barbosa, todas em situação de vulnerabilidade social.
O evento
A 5ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo” é promovida pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, que é presidida pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e pela Diretoria do Fórum de Rondonópolis, em parceria com a Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), da Escola dos Servidores, do Projeto Autismo na Escola e da ADNA de Rondonópolis.
O evento reuniu magistrados(as), servidores(as), profissionais da saúde, da educação, estudantes, familiares e pessoas atípicas, consolidando-se como uma iniciativa de grande impacto social e jurídico para toda a região.
A iniciativa está alinhada com a Resolução CNJ nº 401/2021, que estabelece diretrizes de acessibilidade no Poder Judiciário.
A edição em Rondonópolis soma-se a outras já realizadas em Cáceres, Sinop, Sorriso e Cuiabá e resulta da determinação do Tribunal em percorrer todo o estado levando informação e capacitação. As atividades em Rondonópolis foram realizadas no Centro de eventos da ADNA – Rondonópolis.
Economia & Finanças
